Конституционный суд изучает возможные преобразования основного закона

Новости Беларуси. Новые страницы основного закона. Конституционный суд изучает возможные преобразования главного документа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко проанонсировал конституционную реформу во время «Большого разговора» с журналистами и общественностью. При этом главной задачей Конституционного суда остаётся защита действующего закона, его принципов и норм. А вот стать инициаторами нововведений могут и сами белорусы. Для этого нужно собрать подписи не менее 150 тысяч человек.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Я хочу сказать, что Конституции многих современных государств, даже те, которые были приняты в 90-ые, уже претерпели некие существенные корректировки. Сегодня в нормах Конституции закрепляется, например, право человека на безопасность. Это касается безопасности и в информационной сфере, и в остальных сферах жизнедеятельности, положение об эффективном государстве.

К Дню Конституции телеканал СТВ готовит документальный фильм. Его автор Евгений Пустовой встретился с «отцами» основного закона страны, собрал свидетельства очевидцев того времени и объединил мнения экспертов о возможных сценариях развития Беларуси.