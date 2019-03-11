Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

Новости Беларуси. Объёмы строительства жилья в Минске, арендные метры и города-спутники. Эти темы 11 марта стали ключевыми на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома. О том, что столица не может расти бесконечно, говорилось уже не раз. Сейчас в Беларуси активно начинают развивать города, расположенные рядом с Минском. Так, пилотный проект для очередников предлагают опробовать в Смолевичах. Там на выгодных условиях смогут построиться минчане, которые не хотят дожидаться своей очереди. Сколько же будут строить в столице? И как ещё можно разгрузить двухмиллионный мегаполис?

Очевидно, самая актуальная тема в докладе мэра – строительство не только жилья, инвестпроектов, дорог. С этого и начался разговор. Минск не резиновый, но развивать город надо, развивать и расселять. В том смысле, что обустраивать города-спутники. «Минск не резиновый»: Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили строительство, арендные метры и города-спутники Среди предложений по городам-спутникам особняком стоят Смолевичи. Этот населенный пункт выбран для эксперимента. Там собираются построить пилотный проект: дом для минчан-очередников исключительно по заявительному принципу. То есть для тех, кто не хочет ждать своей очереди на территории столицы и готов строить прямо сейчас в городе-спутнике.

Но для того, чтобы минчане поехали жить в Смолевичи – власти это понимают – нужно предложить, во-первых, привлекательную цену. Во-вторых, создать условия – достойную инфраструктуру. Стоит отметить, что Анатолий Сивак вообще придерживается принципа, что нужно действовать не запретами, а предоставлением бонусов. Другими словами, не вынуждать и ограничивать, а создавать благоприятные условия для соответствующих решений. Вернемся, например, к первому из козырей – к цене. Здесь отличную службу может сыграть строительство с ограниченной прибылью – порядка 5 % и финансовой поддержкой нуждающихся.

Практика может стать популярной. Такое эффективное строительство – отличная возможность сделать жилье доступным. А что, касается, смолевичского эксперимента, сейчас он в стадии разработки, а после реализации опыт будет изучен и вполне вероятно станет типовым. Развитие городов-спутников – у Минска их 6 (Логойск, Дзержинск, Фаниполь, Заславль, Смолевичи и Руденск) помощь – не только мегаполису. Это развитие сопутствующих территорий, но построить жилье недостаточно, нужны школы-сады-поликлиники.

Не менее важны дороги. Это возможность добраться до Минска, и по нему же до места работы. А между тем, в столице сейчас живет порядка 20 % всего населения страны и плюс еще гости. Пассажиропоток меньше в ближайшее время уж точно не станет.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Рейтинг городов с самыми большими пробками возглавляет Москва. В топе традиционно – Стамбул, Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Бостон и Рим. Подсчитано даже, что в год в некоторых из перечисленных городов люди проводят в дорожных заторах по 250 часов, то есть больше 10 суток. А средняя скорость движения в часы пик – 13 километров в час. Можно только позавидовать терпению местных автолюбителей и посочувствовать городским властям. Решить проблему не так просто.

Поэтому минские власти уверены: действовать надо на опережение. Соответствующий план отчасти уже в реализации, отчасти в разработке. Век мобильности и комфорта. Пересадочные транспортные узлы предлагают апгрейдить по мировой модели «сухие ноги». Это таким образом, чтобы при пересадке не пришлось выходить под открытое небо. Как раз актуально для сегодняшней погоды. В такой защищенный от дождя узел могут «завязять» метро, автотранспорт, городские электрички и скоростной трамвай.

Район улицы Кальварийской как раз удачное место для такой развязки. Скоростной трамвай может связать пересадочный узел с микрорайоном Сухарево. Сейчас как раз составляют бизнес-план, просчитывают стоимость проекта и окупаемость этого нового для Беларуси вида транспорта. До 5 вагонов, в одном трамвае, возможность на разных уровнях разъезжаться с другими магистралями, большая скорость и маленькие интервалы. Получится снизить нагрузку на ближайшие к Сухарево станции подземки. Во многих странах мира такое наземное метро пользуется большой популярностью у пассажиров. Трасса для первого маршрута уже выбрана.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Зарезервирована территория под прокладку трамвая. Это улицы Пономаренко, Харьковская и идет разработка бизнес-плана. Строить метро на сегодня дорого, в зависимости от участков это от 80 до 160 млн. за километр. Нам сейчас необходимо выйти на цены хотя бы ниже 20 млн. для трамвая.

Еще один крупный пересадочный узел – район ж/д вокзала. На него тоже большие планы. Место бывшего аэропорта активно застраивается как проект «Минск-Сити». Правда, пока застройщик идет быстрее, чем городские власти с инфраструктурой, но в ближайшее время мэр пообещал наверстать. Президент поинтересовался, как там идут работы и, собственно, что с реконструкцией национального аэропорта. Там готовят к запуску вторую взлетно-посадочную полосу, но на этом работы не свернут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что вы, как старый министр, по своему прежнему месту работы должок имеете. Вторая взлетно-посадочная полоса, мы ее должны посетить в апреле-мае, когда вы определитесь ввести ее в эксплуатацию, и обустройство самого аэропорта.

Помните, мы договаривались о том, что обеспечим надежную связь Минска с этим аэропортом. Чтобы люди не только на личных автомобилях могли свободно туда приехать, не запрещается – пожалуйста. Но не все имеют такую возможность. Мы должны были запустить электричку с учетом, существующих железнодорожных путей. Надо в этом году, максимум – в будущем, реализовать эту идею.

Президент поддержал идею расширить площадь аэропорта, для этого передать часть земель от области городу. Ведь важно мыслить стратегически, возвести у главных воздушных ворот современные паркинги, опять же транспортное сообщение со столицей, отель и другие необходимые объекты. Итогом разговора, можно считать курс на ускорение не только скоростных потоков, но и строительства.