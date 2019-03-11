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Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

11 марта 2019 17:46
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Новости Беларуси. Объёмы строительства жилья в Минске, арендные метры и города-спутники. Эти темы 11 марта стали ключевыми на встрече во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-1

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома. О том, что столица не может расти бесконечно, говорилось уже не раз. Сейчас в Беларуси активно начинают развивать города, расположенные рядом с Минском. Так, пилотный проект для очередников предлагают опробовать в Смолевичах. Там на выгодных условиях смогут построиться минчане, которые не хотят дожидаться своей очереди. Сколько же будут строить в столице? И как ещё можно разгрузить двухмиллионный мегаполис?

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-4

Очевидно, самая актуальная тема в докладе мэра – строительство не только жилья, инвестпроектов, дорог. С этого и начался разговор. Минск не резиновый, но развивать город надо, развивать и расселять. В том смысле, что обустраивать города-спутники.

«Минск не резиновый»: Александр Лукашенко и Анатолий Сивак обсудили строительство, арендные метры и города-спутники

Среди предложений по городам-спутникам особняком стоят Смолевичи. Этот населенный пункт выбран для эксперимента. Там собираются построить пилотный проект: дом для минчан-очередников исключительно по заявительному принципу. То есть для тех, кто не хочет ждать своей очереди на территории столицы и готов строить прямо сейчас в городе-спутнике.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-7

Но для того, чтобы минчане поехали жить в Смолевичи – власти это понимают – нужно предложить, во-первых, привлекательную цену. Во-вторых, создать условия – достойную инфраструктуру.

Стоит отметить, что Анатолий Сивак вообще придерживается принципа, что нужно действовать не запретами, а предоставлением бонусов. Другими словами, не вынуждать и ограничивать, а создавать благоприятные условия для соответствующих решений. Вернемся, например, к первому из козырей – к цене. Здесь отличную службу может сыграть строительство с ограниченной прибылью – порядка 5 % и финансовой поддержкой нуждающихся.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-10

Практика может стать популярной. Такое эффективное строительство – отличная возможность сделать жилье доступным. А что, касается, смолевичского эксперимента, сейчас он в стадии разработки, а после реализации опыт будет изучен и вполне вероятно станет типовым. Развитие городов-спутников – у Минска их 6 (Логойск, Дзержинск, Фаниполь, Заславль, Смолевичи и Руденск) помощь – не только мегаполису. Это развитие сопутствующих территорий, но построить жилье недостаточно, нужны школы-сады-поликлиники.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-13

Не менее важны дороги. Это возможность добраться до Минска, и по нему же до места работы. А между тем, в столице сейчас живет порядка 20 % всего населения страны и плюс еще гости. Пассажиропоток меньше в ближайшее время уж точно не станет.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-16

Екатерина Жилянина, СТВ:
Рейтинг городов с самыми большими пробками возглавляет Москва. В топе традиционно – Стамбул, Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Бостон и Рим. Подсчитано даже, что в год в некоторых из перечисленных городов люди проводят в дорожных заторах по 250 часов, то есть больше 10 суток. А средняя скорость движения в часы пик – 13 километров в час. Можно только позавидовать терпению местных автолюбителей и посочувствовать городским властям. Решить проблему не так просто.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-19

Поэтому минские власти уверены: действовать надо на опережение. Соответствующий план отчасти уже в реализации, отчасти в разработке. Век мобильности и комфорта. Пересадочные транспортные узлы предлагают апгрейдить по мировой модели «сухие ноги». Это таким образом, чтобы при пересадке не пришлось выходить под открытое небо. Как раз актуально для сегодняшней погоды. В такой защищенный от дождя узел могут «завязять» метро, автотранспорт, городские электрички и скоростной трамвай.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-22

Район улицы Кальварийской как раз удачное место для такой развязки. Скоростной трамвай может связать пересадочный узел с микрорайоном Сухарево. Сейчас как раз составляют бизнес-план, просчитывают стоимость проекта и окупаемость этого нового для Беларуси вида транспорта. До 5 вагонов, в одном трамвае, возможность на разных уровнях разъезжаться с другими магистралями, большая скорость и маленькие интервалы. Получится снизить нагрузку на ближайшие к Сухарево станции подземки. Во многих странах мира такое наземное метро пользуется большой популярностью у пассажиров. Трасса для первого маршрута уже выбрана.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-25

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Зарезервирована территория под прокладку трамвая. Это улицы Пономаренко, Харьковская и идет разработка бизнес-плана. Строить метро на сегодня дорого, в зависимости от участков это от 80 до 160 млн. за километр.

Нам сейчас необходимо выйти на цены хотя бы ниже 20 млн. для трамвая.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-28

Еще один крупный пересадочный узел – район ж/д вокзала. На него тоже большие планы. Место бывшего аэропорта активно застраивается как проект «Минск-Сити». Правда, пока застройщик идет быстрее, чем городские власти с инфраструктурой, но в ближайшее время мэр пообещал наверстать. Президент поинтересовался, как там идут работы и, собственно, что с реконструкцией национального аэропорта. Там готовят к запуску вторую взлетно-посадочную полосу, но на этом работы не свернут.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-31

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались, что вы, как старый министр, по своему прежнему месту работы должок имеете. Вторая взлетно-посадочная полоса, мы ее должны посетить в апреле-мае, когда вы определитесь ввести ее в эксплуатацию, и обустройство самого аэропорта.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-34

Помните, мы договаривались о том, что обеспечим надежную связь Минска с этим аэропортом. Чтобы люди не только на личных автомобилях могли свободно туда приехать, не запрещается – пожалуйста. Но не все имеют такую возможность.

Мы должны были запустить электричку с учетом, существующих железнодорожных путей. Надо в этом году, максимум – в будущем, реализовать эту идею.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-37

Президент поддержал идею расширить площадь аэропорта, для этого передать часть земель от области городу. Ведь важно мыслить стратегически, возвести у главных воздушных ворот современные паркинги, опять же транспортное сообщение со столицей, отель и другие необходимые объекты. Итогом разговора, можно считать курс на ускорение не только скоростных потоков, но и строительства.

Как разгрузить двухмиллионный мегаполис? Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома-40

Возведение объектов и зданий, и даже метро (здесь все планы остаются в силе) и еще одно направление – подготовка к Европейским играм. Времени до старта остается очень мало, к приезду гостей город должен быть приведен в полный порядок.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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