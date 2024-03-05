Конституционный суд 5 марта огласит послание Президенту и парламенту. Это уже сложившаяся практика – накануне Дня Конституции представлять общественности выводы о состоянии конституционной законности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое подобное послание было озвучено еще в 1997 году. Нынешнее станет 29-м по счету. В нем, как ожидается, будет сделан и анализ проведенной конституционной реформы, в рамках которой появились новые законы, в основе которых – статьи обновленной Конституции, принятой на референдуме в 2022 году. Она предусматривает и совершенствование институтов государственной власти.

Значимым шагом в этом направлении стал единый день голосования. Совсем недавно в Беларуси впервые выбирали депутатов сразу всех уровней. Они планомерно приступают к работе. Например, сегодня состоится первая сессия Минского городского Совета депутатов 29-го созыва.