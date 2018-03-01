Конкурс водителей скорой помощи в Могилеве: всем участникам, показавшим хороший результат, повысят разряд

Кроме знаний по устройству автомобиля и правил дорожного движения, водители показали мастерство на практике. Скоростное маневрирование на автодроме – самый сложный этап. Задача участника показать лучшее время с минимальными штрафными баллами. Всего 10 упражнений. Например, «Тоннельные ворота» – водитель должен проехать через узкое пространство и не задеть ограждение.

За звание лучших боролись 8 команд со всей страны.

Новости Беларуси. Профессионалы, от которых зависят жизни людей. В Могилеве прошел конкурс профмастерства водителей скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Абрамкин, представитель команды Витебской области: В реальной работе они практически все присутствует. Та же парковка на место стоянки. Пожалуйста, в любом дворе. То же самое – диагональная парковка: опять же, во двор где-нибудь втиснуться. Все здесь представлено на нашей площадке.

Людмила Литвиненко, заместитель председателя республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Впервые в этом году решили провести конкурс водителей. Потому что тяжелого пациента привезти в больницу надо. Медицинского работника на скорой помощи отвезти к тяжелому пациенту.

Победителями конкурса стали хозяева-водители из Могилевской области. Всем участникам, показавшим лучшие результаты, по месту работы повысят профессиональный разряд.