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Молодых работников АПК Беларуси поддержат финансово

13 августа 2013 05:59
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Новости Беларуси. Молодых работников АПК Беларуси поддержат финансово. В соответствии с указом Президента им установлены ежемесячные доплаты.

Так, молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в хозяйства, в течение двух лет будут дополнительно выплачивать сумму, равную двукратному размеру тарифной ставки первого разряда. Руководителям – трехкратному.

Данные меры позволяют обеспечить гарантированную зарплату молодых аграриев на уровне среднего заработка по хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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