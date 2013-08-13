Новости Беларуси. Молодых работников АПК Беларуси поддержат финансово. В соответствии с указом Президента им установлены ежемесячные доплаты.

Так, молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, принятым на работу в хозяйства, в течение двух лет будут дополнительно выплачивать сумму, равную двукратному размеру тарифной ставки первого разряда. Руководителям – трехкратному.

Данные меры позволяют обеспечить гарантированную зарплату молодых аграриев на уровне среднего заработка по хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.