Конкурс на лучшее имя для маленьких крокодильчиков объявили в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Гену не предлагать! В столичном зоопарке обратились к минчанам с просьбой придумать имя новорожденным крокодилам.

Потомство у пары кайманов появилось еще в июне — вылупились три детеныша.

Сейчас, когда хищники подросли и окрепли, их решили переселить в экзотариум. На этой неделе они переедут в вольер, расположенный на втором этаже, а их родители останутся на первом – в акватеррариуме.

Пока их не назвали, и администрация зоопарка решила провести конкурс на лучшее имя для хищников.

Предложения минчан ждут по электронной почте зоопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:

1 июня 2016 года у нас произошло радостное событие: впервые в Минском зоопарке вылупились три крокодильчика – две девочки и один мальчик. Не можем обойтись без того, что бы не дать имена нашим зубастеньким крошкам, поэтому объявляем конкурс, и до 31 декабря можно прислать свои пожелания о том, как омжно назвать своих крокодильчиков.