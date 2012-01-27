Конкурс красоты для маленьких детей. Хорошо это или плохо?

О том, что белорусские дети самые красивые, говорят многочисленные победы на мировых конкурсах. В 5 лет они еще не соревнуются друг с другом, а берут «открытым» сердцем. Именно эта черта отличает маленьких моделей от взрослых.

Маленькая модель Дана не отдает королевские приказы и не требует лучшее платье. Красивой сказке она предпочитает жизнь обычного ребенка. Это скромная девочка с ямочками на щечках и яркими глазами. Для модельного мира – она «синяя птица счастья», которая взлетела до уровня «Мини-мисс Беларусь» и стала обладательницей приза зрительских симпатий на международном конкурсе красоты в Египте. Там 4-летняя Дана была самой маленькой, но с большими претензиями на победу.

Дана, маленькая модель:

Там было много цветов, но больше всего мне понравилось, что были торты из мороженного.

Светлана Выдренкова, директор фестиваля «Мини-мисс Беларусь»:

Сколько б ни говорили, что это большая ответственность, все равно для них это хорошо построенная игра по правилам. И когда они появляются на сцене на самом конкурсе, что-то включается, какое-то внутреннее «Я» у этого ребенка. Он чувствует ответственность и чувствует все, что происходит, конкурентность.

Взрослые конкурсы – это более коммерческие конкурсы. Там девушек выбирают для работы, для заключения контракта. Детям проще, у них более выраженная харизма. Или ребенок выходит на сцену, поет, танцует, либо он вообще не выходит на сцену.

В прошлом и позапрошлом веке существовали институты благородных девиц, где девочкам с раннего детства прививали хорошие манеры. Наверно, подобные конкурсы помогают девочкам почувствовать себя маленькими леди и обрести манеры, которые помогут им в дальнейшей жизни – в работе, в замужестве.

Ольга Матар-Реут, преподаватель по скрипке детской музыкальной школы г. Минска:

Приход Даны – это всегда какой-то праздник. Она умеет собрать вокруг себя ребят, принимает на себя инициативу и в игре, и в учебе.

Светлана Выдренкова, директор фестиваля «Мини-мисс Беларусь»:

Я стараюсь объяснять, что красивой тебя сделала природа, а умной ты должна становиться сама и развивать свои таланты и способности самостоятельно. Потому что глупый и злой человек, какой бы он красивый не был, ничего в жизни не добьется.

Дана пока не решила, чем будет заниматься, когда вырастет. Она решила, что талантливый человек должен быть талантлив во всем.

Дана, маленькая модель:

На сегодняшний момент я хочу быть химиком, певицей и танцором. Химиком – потому что я люблю смешивать неизвестное с неизвестным и получать известное.

Что получится из таких детей, покажет время. С возрастом мы быстрее расставляем приоритеты. Дети повторят, а возможно, превзойдут наши успехи. Но в чем уж точно превзойдут, так это в умении радоваться банальным вещам.