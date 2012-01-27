Детская деревня «SOS» в Боровлянах

7 лет назад девочка Катя потеряла родителей, но вскоре приобрела новую семью: 6 братьев и сестер и добрую тетю, которую называет мамой.

Катя, воспитанница детской деревни «SOS» (Боровляны):

Сначала было неудобно. Зашла в большое пространство, дети незнакомые. Но быстро привыкла. Дети хорошие, нашли сразу общий язык. Я не ощущаю разницу между обычной семьей и семьей в детской деревни. Это моя семья.

Большое пространство, о котором говорит Катя, – это дом семейного типа. Таких в Боровлянах – 13 построений. На первый взгляд, это несчастливое число дарит новую жизнь пол сотни детям - социальным сиротам.

Валерий Михалевич, директор детской деревни «SOS» (Боровляны):

Мы хуже семьи, но мы лучше интерната. Мы даем такую услугу, как семейное воспитание. В первую очередь – это забота о детях, которые вырастут потом адекватными членами нашего общества.

Здесь все, как в обычной семье. Стирка, уборка, поход в магазин. Для большей ответственности – график дежурств.

Татьяна Красникова, мама-воспитатель детской деревни «SOS» (Боровляны):

Некоторые вещи для них непривычные. В интернатах им дают отрезанные кусочки хлеба. Маленькие не видели даже буханки хлеба.

Научиться, казалось бы, банальным вещам – первая ступенька в воспитании таких детей.

Директор детской деревни в Боровлянах «SOS» разработал уникальный план воспитания таких детей. В непринужденной обстановке ребята познают тонкости семейного быта. Каждый год вся семья отправляется в поход на байдарках. Здесь и силу свою можно проверить, и друзей новых завести, и характер закалить.

Валерий Михалевич, директор детской деревни «SOS» (Боровляны):

Дети сами учатся себя обслуживать: стирать, выполнять зарядку, помогать работе на кухне, осуществлять дежурства, которые подразумевают поддержку чистоты в лагере.

Филипп – первый в классе математик, а Инга – начинающая поэтесса. Они брат и сестра.

Филипп, воспитанник детской деревни «SOS» (Боровляны):

Когда Инга плачет, я ей помогаю, когда я плачу, она мне помогает. Я рад, что нас не разлучили. Я ее в обиду не дам!

Инга и Филипп в доме семейного типа недавно. Здесь они нашли то, что не давали им биологические родители – внимание и спокойствие.

Инга, воспитанница детской деревни «SOS» (Боровляны):

Когда я садилась уроки делать, был шум и гам. А здесь можно спокойно делать уроки.

Такие детские деревни популярны во всем мире. 500 похожих учреждений в 31 стране. Сколько спасенных жизней и устроенных судеб!

Валерий Михалевич, директор детской деревни «SOS» (Боровляны):

Стоимость всех проектов, которые сейчас работают в Беларуси, сейчас равна 1,5 млн. евро. Если создать благоприятные условия для прихода общественных организаций, то строительство таких деревень произойдет достаточно быстро. И мы получим более качественное воспитание тех детей, которые потеряли опеку.

К 2015 году количество интернатов в Беларуси значительно уменьшится. Такое поручение дал глава государства.

Валерий Михалевич, директор детской деревни «SOS» (Боровляны):

Получив образование, они получают на полунезависимое проживание. Если они не решили свой квартирный вопрос, они получают возможность арендовать квартиру или иное место проживание с помощью 55% оплаты аренды жилья за счет общественных организаций. Чаще государство исполняет закон о предоставлении социального жилья детям-сиротам.

Второй шанс могут получить и биологические родители. Если осознают, что дети – это и их будущее.

Инга, воспитанница детской деревни «SOS» (Боровляны):

Мне здесь уютно, нравится. Но хотелось бы, чтобы родители перестали пить, чтобы был порядок, чтобы они нас побыстрее забрали. Но я теперь люблю и эту семью, и ту. Больше, конечно же, свою – родную.