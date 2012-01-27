Дети-индиго. Ребенок к 12 годам сможет поступить в университет

Так считают в центре раннего развития. Сюда дважды в неделю приходят обычные дети с необычными задатками. Некоторых приносят на руках, ведь возраст учеников от 1 года.

Юлия Ермаленок, педагог-психолог центра развития детей:

Чем раньше мама начнет заниматься со своим ребенком, тем большего эффекта она достигнет. Ребенок рождается с головным мозгом, клетки которого еще не сформированы. Их рост завершается к трем годам обучения. После трех лет можно привить навыки.

Оксана Голобокова, директор центра развития детей:

Раскрепощенная личность – это хорошо раскрывающаяся личность. Если ребенок раскрепощен, то все процессы развития также будут происходить не плавно, не естественно.

Для каждого возраста – определенная методика. В первый год жизни важны тактильные ощущения, в 2 года – сенсорика и восприятие формы, в 3 года – восприятие звуков. Для малышей – это игра. Будь то алфавитная гусеница или песня на английском.

Суть занятий – не сделать из детей вундеркиндов, а помочь раскрыть уже существующие способности. Это не всегда осознают родители.

Юлия Ермаленок, педагог-психолог центра развития детей:

Существует несколько типов родителей. Первый тип – это те родители, которые действительно заботятся о будущем своих детей, цель которых максимально развить потенциал малыша и дать ему больше возможностей. Существуют и другие типы родителей, которые приводят ребенка в центр развития, потому что это престижно, модно, потому что так делают все. И есть, конечно, родители, которые приводят ребенка в наш центр для того, чтобы компенсировать какие-то свои цели, комплексы и жизненные неудачи.

Максимальные требования к ребенку приводят к минимальному результату.

Оксана Голобокова, директор центра развития детей:

Одаренный ребенок, как правило, одарен во всем. Мы работаем с ребенком и видим: если у него хорошо получается в музыке, то значит, у него хорошо получается и в танце. И это естественно, потому что чувство ритма, которое формируется в процессе музыкальных занятий, переносится на танец. Если ребенок хорошо слышит музыку, значит, он хорошо воспринимает английский язык.

В последнее время все чаще говорят о детях нового поколения. Так называемых детях-индиго. Доказано, что у таких детей иммунитет в 25 раз крепче, чем у обычных детей. В 2 года они показывают такие результаты, которые другие дети проявляют в 7 лет либо вообще не проявляют. Они пишут, читают, считают и даже пробуют изучать иностранные языки. Уникальный дар выпадает примерно одному из тысячи. А проявляется у одного из миллиона.

Оксана Голобокова, директор центра развития детей:

Таким детям действительно сложно. Потому что они ощущают себя другими детьми. Они не всегда вписываются в детские коллективы. Очень печально, когда эти дети становятся более чем средними детьми из-за ошибок педагогов, из-за неправильных подходов.

Дети-индиго – это дети с характером. Они требуют особого подхода. В 3 года девочка Настя знает алфавит, цифры и складывает слова по слогам. За 5 минут она соберет пазлы из 60 фрагментов. Но самое главное – она может поспорить с учителем, если с чем-то не согласна.

Юлия Ермаленок, педагог-психолог центра развития детей:

Педагог должен очень хорошо чувствовать. Он должен создать те условия, чтобы ребенок захотел вообще что-либо спрашивать, чтобы преподаватель не показалась ему глупой взрослой, которая тычет ему красную табличку и просит сказать, что это красный.

Дети-индиго со своим характером. Они требуют особого подхода. Они по-своему видят мир и свою миссию в нем. Они могут закрыться от окружающих и не общаться часами или наоборот неугомонно рассказывать истории.

Юлия Ермаленок, педагог-психолог центра развития детей:

Это уникальные дети. С ними может быть трудно. Но именно они будут создавать новую экономику, отношения. Это дети, которые построят мир.