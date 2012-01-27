Витебская область - математический центр Беларуси

У математического увлечения Алексея – семейный корень. Папа математик, брат математик. Как тут отстать? В мире уравнений и формул Алексей видит одни плюсы. Он постоянно цитирует Ломоносова: мол, математику уже потому учить нужно, что она ум в порядок приводит. Эта точная наука привела Алексея к двум победам на Республиканской предметной олимпиаде. Этот результат прямо пропорционально связан с его будущим.

Алексей Орловский, ученик гимназии №8 г. Витебска:

Математика для меня в первую очередь увлечение. Это то, что у меня лучше всего получается. Если я в 11-ом классе я получу диплом Республики, я смогу поступить в любой белорусский университет. Это хорошая перспектива.

Евгений Бугров трижды побеждал на Республиканской олимпиаде по математике. Он готовится к мировым состязаниям. Формула успеха аксиоматична: талант, усидчивость, трудолюбие.

Евгений Бугров, ученик гимназии №8 г. Витебска:

Мы занимаемся после уроков. Это помогает решать хорошо задачи.

Учитель математики Михаил Волков вывел свою формулу гениальности. К точным наукам нужно подходить с юмором. На уроках улыбка с лица не сходит. Михаила Волкова приглашали работать и на Кипр, и в Россию. Но он остался в Беларуси и сделал Витебскую область математическим центром Беларуси.

Михаил Волков, заслуженный работник образования РБ, учитель математики высшей квалификационной категории:

Я подготовил 188 победителей республиканских олимпиад. Это где-то 10 победителей в год. Некоторые области не могут столько сделать.