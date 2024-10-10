Конкурс красоты для деловых женщин. Режиссёр Национальной школы красоты рассказала о «Мисс Офис»

Крепкое здоровье, безусловно, залог успешной жизни. Но чтобы обрести гармонию и чувствовать себя по-настоящему счастливым, важно уделять внимание и внешнему виду. Найти свою индивидуальность и раскрыть внутреннюю силу помогают проекты Национальной школы красоты. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты. Юрий Царев, ведущий:

Недавно завершился очередной этап конкурса «Мисс Офис». Я так понимаю, что целью служит популяризация успешной деловой женщины, ее образа. Насколько удачно проходит этот самый конкурс?

Татьяна Иванова, главный режиссер Национальной школы красоты:

Интересно, что конкурс — это «Мисс Офис», но рамки этого конкурса расширены. То есть могут принимать участие девушки, женщины, даже замужние с детьми, до 35 лет. Девушки, офисные сотрудницы, которые реализовали себя в своей профессии с какими-то достижениями. Это тоже очень ценится. И обязательно внимание уделяется хобби. Потому что мы все понимаем, что просто красивая девушка – это уже не очень интересно. Главное – должна быть личность с сильным характером. Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем конкурс «Мисс Офис» отличается от любых других конкурсов красоты? Юрий Царев:

Получается, просто еще один повод провести конкурс красоты или есть какая-то своя фишка?