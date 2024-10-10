Председатель Конституционного Суда провёл приём граждан в Витебске

По вопросу выполнения решения одного из судов обратился житель областного центра. Он рассказал о мошеннической схеме, с которой столкнулась его семья. В 2014-м они с супругой заключили договор на ремонт частного дома. Работу оплатили, но выполнена она так и не была. Суд постановил взыскать с ответчика почти 10 тысяч белорусских рублей. Но денег нет до сих пор. Привлечь мошенника к ответственности пытались, но хождение по ведомствам не привело к результатам. На приеме гражданин написал заявление на имя председателя Конституционного Суда. Теперь разбираться в ситуации будет Минюст.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Важнейшая задача – чтобы все конституционные изменения претворялись в жизнь через конституционно-правовые механизмы. Сталкиваемся с тем, что ряд граждан не знает законы, трактуют их по-своему и своевременно не используют положения норм законов для реализации своих конституционных прав и свобод граждан.

В основном за помощью на прием пришли местные жители. Некоторые заявители приехали из соседних городов. Время на обсуждение не ограничивалось. К отдельным темам стороны возвращались снова и снова. До тех пор, пока не был удовлетворен в первую очередь заявитель.