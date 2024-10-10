Церемония вручения государственных наград состоялась в Минске

Наши люди – настоящая опора и гордость страны. Эти слова белорусы часто слышат из уст Президента, а сегодня их произнес премьер-министр на торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый, кто сегодня приглашен во Дворец Республики, не просто профессионал своего дела. Своими достижениями эти люди вносят весомый вклад в развитие и процветание родной страны, отметил Роман Головченко. Это представители самых разных сфер: промышленность, финансы, статистика, сельское хозяйство, наука, образование, культура. Благодаря их труду и самоотдаче Беларусь сегодня – атомная держава. Когда-то БелАЭС была мечтой, но нашлись люди, которые помогли воплотить ее в жизнь. Сегодня они в этом зале.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

Мы плечо в плечо шли рядом с нашими атомщиками, которые непосредственно участвовали в запуске атомной станции, и обеспечивали безопасное сооружение, безопасную пусконаладку. И сейчас мы работаем над безопасной эксплуатацией вместе с ними. Конечно, главными действующими лицами являются энергетики, но надзорный орган тоже очень важен, поскольку установление критериев, требований безопасности – это наша ответственность. Конечно, это наша коллективная награда. То есть у нас очень хороший коллектив, у нас дружная команда.