Конгресс патриотических сил в Минске – что обсуждали?

Мир без санкций, войн и давления. Такова цель конгресса патриотических сил, который прошел сегодня под эгидой Либерально-демократической партией Беларуси. Формат форума впервые расширился до международного. К обсуждению присоединились спикеры из Австрии, Болгарии, России, Украины и многих других стран континента, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Участники встречи говорили о том, как обеспечить стабильность на континенте, преодолеть текущие вызовы и угрозы. Звучала также тема тенденций мировой политики и сохранения традиционных ценностей. Второй день форума будет посвящен экономической повестке. Обсудят стратегии развития и улучшение условий международной торговли.

Гуннар Линдерманн, член партии «Альтернатива для Германии», депутат сената Берлина: Сейчас очень тяжелая ситуация в Европе в целом, и на Украине в частности. Эти вопросы нужно обсудить. Кроме того, очень важен и вопрос экономики. Англосаксонская политика со стороны Европы и Германии наносит очень большой вред. Мы здесь для того, чтобы решить эти проблемы. Беларусь всегда являлась площадкой для диалога, и этот конгресс может стать началом для новых Минских соглашений.

Сергей Рахманов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Без диалога мир не может существовать. И идея о том, что цивилизации сталкиваются – это идея пути в никуда. Нам надо не сталкиваться, а находить общий язык, общие позиции и видение мира общее, поэтому мы очень рассчитываем, что в ходе конгресса сможем обменяться мнениями с представителями европейских стран.

Конгресс патриотических сил отныне станет ежегодным. Ожидается, что в 2025-ом к мероприятию присоединится делегация из Франции.