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Немецкий политик: нам не избежать хаоса на территории Евросоюза

09 сентября 2024 14:17
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Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Есть ли шанс, что отсутствие демократических принципов в Украине станет проблемой для ЕС?

Немецкий политик: нам не избежать хаоса на территории Евросоюза-2

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага Германии 19 созыва:
Они давно это видели и знают, им не надо глаза открывать, они сами это создали. Это чудовище создано ими, как бы оно себя сейчас ни вело. Их задача – защитить, сохранить, оправдать. Я думаю, нам не избежать коллапса, нам не избежать хаоса на территории ЕС, к чему американцы и ведут. Они специально готовили очень длинную, трехходовую игру. Чтобы остановить Китай, надо разрушить экономику. Чтобы разрушить экономику, надо разорвать Евросоюз с Россией. Все это у них получилось, у нас на 37 % снизилась закупка китайских товаров, потому что платежеспособность упала. Они доведут до конца свою программу, продолжая заселять ЕС беженцами, понимая, что кормить их будет нечем. То что каждый день творится здесь – поножовщина, убийства, изнасилования – это состояние, которое было в России после «Крокуса», там оно было в одном месте и вызвало такое… Если сложить те жертвы за месяц, которые сейчас на территории Германии, мы далеко уже зашли за это страшное событие. Хаоса не избежать, нам надо всем подумать, какие шансы и возможности мы, нормальные люди европейского пространства – от Лиссабона до Владивостока – что мы можем успеть сделать до того, когда это все произойдет.

Михаил Павлив прокомментировал операцию ВСУ в Курской области: авантюра не удалась.

# Международная политика

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