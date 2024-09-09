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Александр Вольфович встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

09 сентября 2024 17:03
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У Беларуси и Вьетнама нет закрытых тем. Вопросы геополитической обстановки зарубежные коллеги продолжили обсуждать уже с представителями секретариата Совета безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович встретился с министром общественной безопасности Вьетнама-2

Среди наиболее актуальных вопросов для ведомств двух стран – пути нейтрализации угроз и стратегические направления в сфере безопасности. Особый интерес у партнеров из Вьетнама вызывает работа силовых структур. Александр Вольфович отметил: важно, чтобы вопросы перешли от теории к практической реализации. Поэтому соответствующие шаги по взаимодействию уже обозначены.

Александр Вольфович встретился с министром общественной безопасности Вьетнама-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Практическая часть подразумевает, во-первых, проведение совместных различных штабных тренировок, участие в учениях данных органов на территории и Вьетнама, и на территории Республики Беларусь. В соответствии с планом военного сотрудничества у нас намечено на этот год 17 мероприятий, из которых 9 уже проведено.

Отметим, в 2023 году Беларусь и Вьетнам подписали план международного сотрудничества в сфере безопасности, рассчитанный на два года. В него входит обмен опытом и информацией, проведение совместных мероприятий, а также реагирование на современные вызовы и угрозы, в том числе трансграничного характера.

# Беларусь-Вьетнам # Александр Вольфович

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