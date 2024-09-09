Режим Зеленского зашатался? Вот что думают эксперты

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Беда в том, что режим Зеленского – это инструмент. Союзное государство противостоит не режиму Зеленского, а противостоит коллективному Западу, поэтому только инструмент это. И не имеет значения – зашатался или не зашатался. Глобально идет противостояние с Западом. Сейчас есть желание у Запада включить в этот конфликт больше участников, не только чтобы Украина была инструментом, чтобы Польша стала инструментом, Литва, Беларусь туда включить на своем сценарии, а не на нашем, который Путин и Лукашенко решили, будет так, как мы говорим. Поэтому сегодня мы это понимаем и будем успешно этому противостоять, никто военным путем Россию и Беларусь никогда не победит.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог: Я соглашусь, мы реально противостоим всему Западу. России и Беларуси абсолютно не нужно, чтобы в этот конфликт, который всячески разжигается странами Запада, втягивались новые участники. Другой стороне очень выгодно втянуть в этот конфликт Беларусь.

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

Курское наступление они планировали гораздо более ярким, зайти хотели далеко, взять много в заложники, об этом говорили эксперты. Но у них не получилось. Они рассчитывали на то, что наши запаникуют, забегают, во время переброски войск им забомбить. Они нас недооценили. У Украины еще довольно много ресурсов, даже призывной ресурс далеко не исчерпан. Их союзники в США и других странах размышляют над тем, что будет дальше. Конечно, они не хотят оставлять украинский режим один на один с нами. Мы думаем, они качаются, их пропаганда показывает совершенно другое. Пресса России, дружественных стран делает большое дело. Но не внушаем ли мы людям, что враг слабее? Какой-нибудь «просроченный» президент, комик, наркоман и все остальное, они бездарные, качаются и так далее… Так почему мы их не победим? Надо как-то более адекватно оценивать, чтобы потом не было разочарования.