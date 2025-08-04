Докопаться до истины! На реке Менке под Минском продолжаются археологические раскопки

Докопаться до истины! На территории малого городища на реке Менке под Минском продолжаются археологические раскопки – в руках специалистов уже есть первые артефакты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найденные предметы позволяют лучше понять историю и культуру этого древнего поселения. Среди наиболее интересных находок – наконечники стрел, свидетельствующие о военной истории городища. Также были найдены фрагменты керамической посуды, орудия труда и ювелирные украшения.

Никита Тарасевич, студент Белорусского государственного технологического университета: Нашли монету сегодня. Было небольшое удивление, что монета XI века. Прошла уже почти тысяча лет. Монета нашлась. Интересно найти что-нибудь историческое. То, что значит для Беларуси. Самому прикоснуться к истории.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси:

Мы уже работаем здесь с конца мая, провели раскопки на селище в районе ювелирной мастерской, закончили раскоп большой и сложный на большом городище и взяли раскоп небольшой (16 квадратных метров) на малом городище. Дело в том, что мы в прошлом году начали раскопки малого городища, прорезали вал, сделали раскоп вдоль вала другого. И в этом году мы прирезались к прошлому раскопу, так как были очень интересные материалы, связанные так называемой дружинной субкультурой.

Археологический комплекс на реке Менке, расположенный вблизи деревни Городище Минского района, – поселение, которое считается возможным местом зарождения летописного Менска. Специалисты уверены, что дальнейшие раскопки позволят обнаружить новые артефакты и расширить наши знания о жизни и быте жителей древнего городища. Найденные предметы будут переданы в музеи Беларуси для дальнейшего изучения и экспонирования.