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Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко

28 июля 2023 14:45
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Новости Беларуси. Укрепление дружественных, экономических и культурных связей. В Витебске проходят дни Псковской области. Это ответный визит соседнего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко-1

Открыла ряд мероприятий церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Площади Победы. Также 28 июля в облисполкоме проходит заседание рабочей группы по сотрудничеству. На повестке дня строительство дорожной карты сразу по нескольким направлениям. Промышленность, наука, культура, образование. Псковский регион – стратегический партнер. За 2022 год предприятия Витебской области почти в два раза увеличили туда экспорт продукции. По итогам переговоров руководители регионов подпишут документ о сотрудничестве на ближайшие три года.

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Псковская область – наш сосед, нас связывают не только прочные экономические, научно-технические, но и очень человеческие, культурные связи, взаимодействие по линии молодежных структур. И конечно же, индикатором нашего взаимодействия является уровень товарооборота. По итогам прошлого года мы увеличили наш взаимный товарооборот на 21 %. И он достиг почти 190 миллионов долларов.

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко-7

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:
Взаимодействуем по целому ряду основных направлений. Целый ряд заводов Псковской области поставляет свою продукцию в Республику Беларусь. Нам очень нравятся ваши МАЗы, мы не так давно у вас закупали автобусы. Очень остались довольны.

Товарооборот Беларуси и Псковской области достиг почти 190 млн долларов – Петришенко-10

Дни Псковской области включают в себя большую культурную программу. Вечером на набережной Западной Двины жителей и гостей Витебска удивят водным шоу и интерактивными площадками.

# Беларусь-Россия # общество # Игорь Петришенко # Михаил Ведерников # Фотофакт

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