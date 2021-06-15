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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения: показали всему миру образцовый пример взаимодействия

15 июня 2021 07:57
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15 июня у председателя КНР Си Цзиньпина день рождения. Лидера дружественной страны с личным праздником поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил мнение, что двусторонний диалог между Минском и Пекином показательно развивается и что вместе удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения: показали всему миру образцовый пример взаимодействия-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последнее время наши страны показали всему миру образцовый пример взаимодействия. На международной арене, сталкиваясь с сильным внешним давлением, Минск и Пекин успешно противостоят всем враждебным выпадам, демонстрируя крепость дружбы и стойкость.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения: показали всему миру образцовый пример взаимодействия-4

Президент выразил искреннюю благодарность за оказанную Беларуси поддержку в непростое для нашей страны время. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь выступает активным участником инициативы «Один пояс, один путь», важной частью которой является успешно функционирующий индустриальный парк «Великий камень».

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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