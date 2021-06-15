Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днём рождения: показали всему миру образцовый пример взаимодействия

15 июня у председателя КНР Си Цзиньпина день рождения. Лидера дружественной страны с личным праздником поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил мнение, что двусторонний диалог между Минском и Пекином показательно развивается и что вместе удастся вывести отношения на более высокий стратегический уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время наши страны показали всему миру образцовый пример взаимодействия. На международной арене, сталкиваясь с сильным внешним давлением, Минск и Пекин успешно противостоят всем враждебным выпадам, демонстрируя крепость дружбы и стойкость.