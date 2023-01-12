Бенгальские тигры под снегом. Какую программу привезли артисты из Якутии в Белгосцирк?

Новости Беларуси. В честь новогодних и рождественских праздников Белорусский государственный цирк приглашает всех минчан и гостей столицы в настоящее «Новогоднее путешествие». Именно такое название получила праздничная программа, которую наши артисты подготовили совместно с коллегами из государственного цирка Якутии, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Не случайно мы пригласили в эту программу цирк из Якутии – Бриллиантовый цирк. Это еще достаточно молодые ребята, очень такие дерзкие, мастеровитые уже. Их 25 человек, они проделали не одну тысячу километров. Есть сюжет, оригинальные номера. Впервые в мире на манеже Белорусского государственного цирка появятся мамонты в натуральную величину. То есть это впервые в мире произойдет. Так что приглашаю всех посмотреть на это чудо и получить удовольствие.

Новая программа – это странствие по загадочному Северу. С первых секунд зрители с головой смогут погрузиться в удивительный мир Арктики. Из северного края в постановке принимает участие много талантливых артистов. Здесь под удары бубна входят в транс шаманы, под восторженные возгласы зрителей взмывают на высоту, делая кульбиты, акробаты на летающих мачтах и качелях. Также уникальный номер представят жонглеры-циклопы, которые продемонстрируют невероятные возможности человеческого тела.

Александр Посельский, артист Бриллиантового цирка Якутии:

Мы приехали из далекой Якутии. У нас сейчас там очень холодно, у вас тепло, уютно. Поэтому всегда приятно, конечно же, приезжать в такие теплые, уютные цирки. Минский цирк не исключение, поэтому мы очень рады, что оказались очередной раз в Минске. У нас приехала пара уникальных номеров, которых во всем мире аналогов практически нет – это, получается, у нас акробаты, воздушники. Надеюсь, всем понравится.

Роман Романов, артист Бриллиантового цирка Якутии:

Наш номер – три жонглера. Отпольное жонглирование – это мячи резиновые кидаем об пол. Уникальность в том, что там будет летящая платформа, и наверху под куполом будет жонглировать жонглер.

Настоящей изюминкой представления стал номер с дрессированными бенгальскими тиграми под снегом. С хищными животными выступает заслуженный артист Российской Федерации, серебряный призер международного циркового фестиваля в Монте-Карло, дрессировщик Сергей Нестеров.

Сергей Нестеров, заслуженный артист Российской Федерации, дрессировщик:

Мы постараемся сделать картинку – эффект падающего снега. Тигры будут белые под белым снегом. Постараемся сделать, чтобы этот эффект видели зрители. Это очень красиво получается, когда белые тигры еще в белом снегу и на белом манеже. Пять тигров, они у нас все титулованные больше, чем я, наверное. О них знают больше, чем меня. Добро пожаловать на представление в новогодний Минский цирк.