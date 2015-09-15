Международная конференция нумизматов прошла 15 сентября в Минске

Новости Беларуси. Сколько стоят деньги? Ответ на этот вопрос точно знают нумизматы. Специалисты в этой области из России, Польши, Украины и Словакии собрались 15 сентября в Минске на международной конференции. Белорусские коллекционеры представили свои наработки и презентовали последние тиражи Национального банка Беларуси. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, кажется, тоже нашла себе новое хобби.

Деньги сродни произведению искусства. Нумизматы России, Польши, Украины и Словакии собрались в Минске на седьмую международную конференцию. Белорусские коллекционеры и исследователи представили свои наработки и презентовали последние тиражи Национального банка Беларуси. Выпуск памятных монет стал хорошей традицией. 70-летие Великой Победы в этом году предопределило не только дизайн новой коллекции, но и тему нынешней конференции.

Увлечение всей его жизни определило время. Иосиф Судник еще после войны, будучи любопытным сорванцом, откапал не одну немецкую монету и выменял у товарищей бесчисленное количество своих нынешних экспонатов. Сегодня у коллекционера свыше трех тысяч монет разных эпох и народов.

Иосиф Судник, председатель Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

Есть такое соперничество, договоры, что один перекупает у другого. Жертвуем временем, чтобы достать какую-то монету.

Монеты и купюры – это не только денежные единицы, но и живые свидетели истории. По ним можно изучать становление и развитие союзов и отдельных государств.

Збышек Шустян, коллекционер (Словакия):

У меня есть все белорусские бумажные деньги, памятные монеты. Я изучаю историю по архивным источникам, я занимаюсь денежной историей во всех средне- и восточноевропейских странах.

Денежная система суверенной Беларуси, несмотря на юный для коллекционеров возраст, насчитывает несколько витков своего развития. Сегодня уже в прошлом 50 копеек, 200 рублей, 5 миллионов, 10- и 50-рублевые купюры. Монеты в кошельках белорусов никогда не звенели, однако в преддверии памятных дат, словно медали, выходили в свет юбилейные рубли.

Памятные монеты к 70-летию Великой Победы 15 сентября презентовали нумизматам России, Украины, Польши и Словакии.

Светлана Некрасова, автор серии юбилейных монет к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:

Монета – это не только кусочек драгоценного метала, это определенный информационный посыл. Наши монеты душевны и лиричны, символичны и концептуальны.

Ирина Масько, начальник историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Наши серии, такие как «Святы і абрады беларусаў», «Слуцкія паясы», «Легенды Беларуси», уже вошли в историю национальной культуры.

Элеонора Лутович, СТВ:

Своя не менее интересная коллекция есть в кошельке у каждого белоруса. И я вам это сейчас докажу! Ведь богаты своим содержанием не только старинные или юбилейные монеты, но и современные деньги. И ценность купюры зависит не только от количества нулей. На дорогих банкнотах то, что дорого сердцу каждого белоруса – например, дворец Румянцевых в Гомеле, художественный музей в Могилеве, панорама Витебска, Дворец культуры и профсоюзов в Минске и другие достопримечательности.