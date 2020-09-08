ГПК: Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины. Что известно на данный момент

Новости Беларуси. В ночь с 7 на 8 сентября члены оппозиционного координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов попытались покинуть страну и уехать в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, что известно на данный момент, – в материале Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы невероятные. Вчера всю оппозиционную публику волновала судьба флейтистки и оппозиционерки Марии Колесниковой, которая в последнее время играла сольную партию в так называемом координационном совете. Независимые от здравого смысла и фактчекинга СМИ утверждали, что она задержана прямо в центре Минска неизвестными. И даже видео показывали, на котором, правда, нельзя было ничего разобрать. А ночью загадка прояснилась.

Григорий Азаренок:

Колесникова и два ее соратника Антон Родненков и Иван Кравцов собрали чемоданы, сели в машины и поехали в южном направлении. Прорывались через украинскую границу ночью. Таможню прошли спокойно. Но тут стоит пояснить, что в связи с усилением контроля у нас на всех пунктах пропуска выставлены дополнительные, в данном случае в районе деревни Александровка. И вот именно там у путешественников нервы и не выдержали. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросило из машины. В итоге у Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой – нет. Ее задержали прямо на границе. В ходе осмотра места происшествия правоохранителями обнаружен мобильный телефон одного из сбежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо накануне отъезда.

Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время. Григорий Азаренок:

А уже утром эту занимательную историю прокомментировали в Государственном пограничном комитете.

Госпогранкомитет Беларуси:

Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле «БМВ» прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако в последствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины. Григорий Азаренок:

Вот такие соратники по борьбе. Впрочем, иного ожидать и не следовало.