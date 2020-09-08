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Большой театр Беларуси открывает 88-ой сезон балетом «Пер Гюнт»

08 сентября 2020 08:56
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Новости Беларуси. Большой театр Беларуси открывает новый, 88-ой по счету, сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Большой театр Беларуси открывает 88-ой сезон балетом «Пер Гюнт»-1

Предыдущий из-за пандемии был завершен раньше обычного. Труппа время даром не теряла и подготовила немало ярких спектаклей. Зрителям 8 и 9 сентября покажут балет «Пер Гюнт». 11 сентября зрителей ждет еще одна премьера – опера «Виллисы. Фатум», которая ставится в театре впервые.    

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Фотофакт

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