Большой театр Беларуси открывает 88-ой сезон балетом «Пер Гюнт»

Предыдущий из-за пандемии был завершен раньше обычного. Труппа время даром не теряла и подготовила немало ярких спектаклей. Зрителям 8 и 9 сентября покажут балет «Пер Гюнт». 11 сентября зрителей ждет еще одна премьера – опера «Виллисы. Фатум», которая ставится в театре впервые.