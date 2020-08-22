Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

На полигонах более 500 солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии. Такая ситуация не может не беспокоить нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оригинальность и особенность ситуации на данный момент состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть (так было). Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор. Ну, понятно, хотят растащить наши силы, прежде всего Вооруженные Силы, отвлечь нас от внутреннего противостояния этого и напрячь на внешних границах.

Естественно, активизация протестного так называемого настроения и бандитизма внутри. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного Президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового Президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска. На Беларуси можно поставить крест.

В этой связи белорусские военные намерены провести комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Уже создана сводная группировка. Проходить учение будет с 28 по 31 августа.