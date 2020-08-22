Александр Лукашенко: как мы и предполагали, всё идёт по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора

Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации – в использовании внешнего фактора. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно, сообщается в пресс-службе главы государства.

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил Президенту Беларуси о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор.

По словам Президента, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

Александр Лукашенко:

Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест.

Глава государства подчеркнул, что эти действия и соответствующие заявления западных стран – уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ – понятно, для чего они это делают.

Президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – подчеркнул он.

На полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Министр обороны доложил об обстановке и выполняемых задачах. Затем Александр Лукашенко на вертолете отправился в пункт реактивного дивизиона, где располагается РСЗО «Полонез».