Конденсат, ядовитый запах и аллергия: минчанка заказала набор косметики по акции

Известный бренд и слово «Акция» затмили разум минчанки при покупке косметики. Что из этого вышло, рассказываем в сюжете программы «Добро пожаловаться». Всего за 75 рублей Ольга Грицкевич решила заказать через интернет себе декоративную косметику. Девушку совсем не смутило, что стоил известный бренд унизительно мало.



Ольга Грицкевич, минчанка:

Я увидела красивую палетку для теней и помад. Захотела себе приобрести такую. На следующий день пришло сообщение от самого продавца о том, что у них действует супер-акция, они делают 15% скидки на любой заказ. Предоставляют тушь в подарок.

Я сделала у них заказ. Так как привезли в 10 часов вечера заказ, ребенок у меня спит, я особо ничего не пробовала.

Утром Ольга с радостным ожиданием вскрыла упаковку. И, зная, что любую косметику надо проверить на аллергическую реакцию, нанесла на запястья тени и помаду.

Результаты превзошли ожидания. В плохом смысле.

Ольга Грицкевич:

Смотрю – у меня рука в крапинках.

Чуть позже к подозрительным, как выражается Ольга, «крапинкам» добавились покраснение и зуд.

Девушка в ужасе подумала, чтобы было, если бы она нанесла макияж на лицо.



Андрей Афанасьев, косметик:

Самое минимальное, что может быть – это отек лица, сыпь на лице, максимально – может вызвать отек Квинке, то есть здесь может дойти и до летального исхода.

Аллергическая реакция чаще всего возникает на красители, консерванты и всевозможные активизаторы. Если в составе есть активные вещества, такие как, к примеру, пчелиный яд или, как в некоторых помадах идут для увеличения объема, экстракт перца.

Покраснения кожи и зуд были только началом проблем героини сюжета.

В тот же день на жидких тенях образовался конденсат. От туши стало нести запахом ядовитого клея. Ольга Грицкевич:

В связи с тем, что сама подводка и карандаш пришли не тех цветов, я хочу, чтобы продавец вернул деньги. Я считаю товар некачественным. Также я потратила немало денег на товары по лечению аллергии. Жаль, что девушка стала думать только после того, как пострадала. К слову, стоимость помады на официальном сайте продается по цене целого набора, который приобрела наша героиня. Теперь она понимает, что если цены смешные, то и качество – обхохочешься. Но есть ли у нее шанс вернуть деньги?



Алексей Сайков, юрист:

Если потребитель докажет, что данный товар был не качественным, он в праве требовать, по своему выбору, от продавца замены товара или возвращения денежных средств.