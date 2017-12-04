Конденсат, ядовитый запах и аллергия: минчанка заказала набор косметики по акции
Известный бренд и слово «Акция» затмили разум минчанки при покупке косметики. Что из этого вышло, рассказываем в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Всего за 75 рублей Ольга Грицкевич решила заказать через интернет себе декоративную косметику.
Девушку совсем не смутило, что стоил известный бренд унизительно мало.
Ольга Грицкевич, минчанка:
Я увидела красивую палетку для теней и помад. Захотела себе приобрести такую. На следующий день пришло сообщение от самого продавца о том, что у них действует супер-акция, они делают 15% скидки на любой заказ. Предоставляют тушь в подарок.
Я сделала у них заказ. Так как привезли в 10 часов вечера заказ, ребенок у меня спит, я особо ничего не пробовала.
Утром Ольга с радостным ожиданием вскрыла упаковку. И, зная, что любую косметику надо проверить на аллергическую реакцию, нанесла на запястья тени и помаду.
Результаты превзошли ожидания. В плохом смысле.
Ольга Грицкевич:
Смотрю – у меня рука в крапинках.
Чуть позже к подозрительным, как выражается Ольга, «крапинкам» добавились покраснение и зуд.
Девушка в ужасе подумала, чтобы было, если бы она нанесла макияж на лицо.
Андрей Афанасьев, косметик:
Самое минимальное, что может быть – это отек лица, сыпь на лице, максимально – может вызвать отек Квинке, то есть здесь может дойти и до летального исхода.
Аллергическая реакция чаще всего возникает на красители, консерванты и всевозможные активизаторы. Если в составе есть активные вещества, такие как, к примеру, пчелиный яд или, как в некоторых помадах идут для увеличения объема, экстракт перца.
Покраснения кожи и зуд были только началом проблем героини сюжета.
В тот же день на жидких тенях образовался конденсат. От туши стало нести запахом ядовитого клея.
Ольга Грицкевич:
В связи с тем, что сама подводка и карандаш пришли не тех цветов, я хочу, чтобы продавец вернул деньги. Я считаю товар некачественным. Также я потратила немало денег на товары по лечению аллергии.
Жаль, что девушка стала думать только после того, как пострадала. К слову, стоимость помады на официальном сайте продается по цене целого набора, который приобрела наша героиня. Теперь она понимает, что если цены смешные, то и качество – обхохочешься.
Но есть ли у нее шанс вернуть деньги?
Алексей Сайков, юрист:
Если потребитель докажет, что данный товар был не качественным, он в праве требовать, по своему выбору, от продавца замены товара или возвращения денежных средств.
Это в идеале. На деле все несколько сложнее.
На вопрос Анны, есть ли на набор сертификат качества, продавец уверенно утверждает, что есть. Однако данная косметика как вызывала аллергию, так и будет вызывать. Провести экспертизу? По идее – да. Но ведь результат может оказаться совсем не в пользу Анны. И тогда к уже потерянным 75 рублям может добавиться сумма в разы больше.