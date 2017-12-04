Штраф вырос в 165 раз: виновник ДТП выплачивает несоразмерные суммы за ущерб здоровью пострадавшей

Житель Солигорска Александр Белилый, попав в ДТП 15 лет назад, стал заложником судебного решения. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, как именно мужчина оказался в финансовой кабале.

Пострадавшая в аварии женщина потребовала финансовой сатисфакции. Мужчина вину не отрицал, за свои ошибки готов расплачиваться годами, было бы чем. Александр ежемесячно перечисляет женщине сумму, рассчитанную по специальной формуле.



Александр Болилый, житель Солигорска:

В 2002 году я попал в ДТП, меня признали виновным, пострадала женщина. Приходится уплачивать ущерб ее здоровью – 20%. В 2003 сумма возросла с 25 до 430 долларов. С каждым днем она растет. Все 14 лет я добросовестно уплачивал, но сейчас уже нет такой возможности. Суд был давно, и я остался заложником всего этого. Хочу, чтобы сумма была справедливой, а не такой, какая она сейчас есть.

Едва ли обычный белорус способен на такие выплаты, особенно если учесть, что продлятся они неопределенное количество времени (дай Бог пострадавшей долгих лет жизни).

Суммы будут только расти. У юристов есть рекомендованные суммы, которые можно указывать пострадавшим в исках. Легкие телесные повреждения – до 500 рублей, менее тяжкие – 2000, тяжкие – до 10 000. Оскорбление чести и достоинства от 100 до 500 рублей. Если речь о защите прав потребителей, сумма компенсации морального вреда не должна превышать суммы материального ущерба.

Павел Колтунович, юрист:

Порядок этих ежемесячных выплат рассчитывается согласно статьи 955 Гражданского кодекса РБ, в которой предусмотрено, что для того, чтобы определить размер ежемесячных удержаний, необходимо сначала определить средний заработок потерпевшего за 12 месяцев, предшествующих ДТП.

Потом сравнить его со средним заработком рабочих и служащих и определить некий коэффициент, который в последующем можно использовать для расчетов за следующие месяцы.

В данном случае наниматель, который рассчитывал размер удержаний, пошел по несколько по иному пути, что привело, в конечном счете, к многократному индексированию тех удержаний, которые должны взыскиваться в пользу потерпевшей. Если рассматривать удержания, которые были в августе 2003 года, это было первое удержание – оно составляло в абсолютных цифрах 50.670 белорусских рублей, что на тот момент было около 20% от номинальной средней начисленной заработной платы рабочих и служащих по стране. То есть это соответствовало той мысли, которую закладывает законодатель в 955 статью. Однако в дальнейшем расчеты нанимателя привели к тому, что к сентябрю-августу 2017 года эта сумма удержаний составила 831 рубль и 30 копеек, что составляет более 103% от номинальной средней начисленной заработной платы по стране. То есть было 20%, а через 14 лет увеличилось до 103%.