Что означают экозначки на товарах и можно ли им доверять? Разъясняет эколог

Поход в магазин для многих превращается в настоящую головоломку. Как узнать, сделан ли продукт из натуральных материалов, и соответствует ли всем стандартам качества? Разбираемся со специалистами и открываем экословарь! В последнее время на товарах, как на модном пальто, появляется все больше значков. Беда в том, что многие из нас не обращают на них никакого внимания. А между тем экологическая маркировка свидетельствует о полезности продукта, как для потребителя, так и для окружающей среды. Но часто производители создают лишь видимость того, что их товары отвечают определенным экологическим требованиям. На значки «БИО», «ЭКО», «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ» люди попадаются, как на удочку, и воспринимают за правду. На самом деле, такая маркировка не обозначает ничего, кроме желания компаний продать свой товар! Как же отличить настоящую маркировку от гринвошинга – экологичное позиционирование компании без достаточных для этого оснований!?

Надежда Кулешова:

Самая авторитетная экологическая маркировка – это знак «Organic» Европейского союза. Он выглядит, как листок из звездочек в зеленом прямоугольнике. Это европейская маркировка, она действует на территории многих стран и соответствует стандартам качества, строгим критериям. Недостаточно, чтобы была только картинка, под ней должен быть код. В этом коде содержится информация: в какой стране, каким органом был сертифицирован данный продукт. По этому коду продукт можно пробить в реестре, который общедоступен, можно через интернет найти, что именно этот продукт зарегистрирован. Если такого кода нет, вы можете иметь дело с подделкой. Данная маркировка может быть, как в цветном виде, так и в черно-белом. Европейский цветок или «Ecolable». Это знак экологической сертификации Европейского Союза. Он не используется на продуктах питания, но может быть нанесен на непродовольственные товары. В Беларуси пока нет своего знака органической сертификации, но в этом направлении уже сделаны первые шаги – значок с подписью «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ». Зеленый круг означает, что товары изготовлены из натурального сырья, без использования возможностей генной инженерии, без добавления искусственных вкусовых добавок. Но продукты, маркированные этим знаком, не являются органическими.

Надежда Кулешова, эколог:

Следующим этапом стала маркировка, которая называется «экологический знак соответствия РБ», это зеленый листочек в кружочке, пока продукты питания им не сертифицируются. Сейчас эта маркировка распространяется на некоторые группы бытовой химии, на телевизоры, обои. Здесь же мы можем увидеть значок «Не содержит ГМО». Это продукт не содержит генно-модифицированных организмов. Важно понимать, что это добровольная сертификация, если вы не видите такого значка на товаре, это не значит, что там есть ГМО. Если ГМО содержится в продукте, то по белорусскому законодательству поставщик обязан размещать значок – «Содержит ГМО». Это красный прямоугольник с красными буквами. Но на полках белорусских магазинов вы скорее всего не найдете таких товаров, потому что люди скептически относятся к таким продуктам.

«Der grune punkt» – эта надпись означает, что упаковка может быть переработана. Но он не имеет смысла в нашей стране, так как у нас такая упаковка пока не перерабатывается. А вот в большинстве европейских стран это актуально. Надежда Кулешова:

Если мы хотим, чтобы упаковка была переработана, надо смотреть на другой значок петли Мебиуса. Мы видим такой треугольник, внутри изображена цифра, обозначается тип материала, из которого изготовлена упаковка. Мы можем определить, подлежит оно переработке в нашей стране или нет. Для Беларуси ситуация следующая – перерабатываются все цифры от 1 до 5, кроме тройки, с ними у нас точно все нормально.