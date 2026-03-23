Купить все самое необходимое в одном месте. Такая возможность появится у жителей и гостей столицы в ближайшие выходные. 28 марта в Минске стартует сезон весенних ярмарок. Формат продаж остался прежним – как и осенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной площадкой выбрана «Чижовка-Арена». Там с комфортом могут разместить свои палатки продавцы. Также имеется вместительная стоянка для транспорта. В этот раз основной акцент сделают на скорое начало дачного сезона. Помимо продукции урожая прошлого года, приглашают производителей со всей республики для продажи саженцев и рассады.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Проводить мы, как я уже говорила, начнем с 28 марта, то есть в выходные 28-29 марта мы работаем на площадке у «Чижовка-Арена». В выходные 4 и 11 апреля проводим только по субботам. Это связано с тем, что нашими гражданами будет праздноваться Великое Христово Воскресенье. Конфессии разные, соответственно, праздников у нас тоже два. И до конца апреля еще оставшиеся выходные по субботам и воскресеньем мы эти ярмарки проведем. Поэтому приглашаем и жителей столицы, и потенциальных участников принять участие в нашей ярмарке, кому-то, в принципе, приобрести всю необходимую продукцию, ну а кто-то сможет показать свой товар и его реализовать.

Работать ярмарка будет с 8 до 16 часов. Контактные телефоны для желающих представить свою продукцию разместят на официальном сайте Мингорисполкома.