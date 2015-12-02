Комнату в столичной многоэтажке семья Соломахо делит сразу с 12 рептилиями — сюжет об уникальном бизнесе в Минске

Новости Беларуси. А теперь о бизнесе, причем уникальном. Дело в том, что белорус решил делать деньги на прокате питонов и удавов. Чем даже поставил в тупик налоговую, ведь выяснилось, что такой вид деятельности не фигурирует ни в одном документе.

Комнату в столичной многоэтажке семья Соломахо делит сразу с 12 рептилиями. Правда, экзотическим питомцам, сетуют хозяева, места уже мало, — для них освободили коридор, оборудуют стеллажи. О новой квартире супругам пока приходится только мечтать — все деньги буквально уползают. Но Андрей и Вера смотрят на это оптимистично, дескать «сперва вкладываем мы в них, потом они в нас».

Андрей Соломахо, индивидуальный предприниматель:

С детства, сколько я себя помню, в деревне постоянно тащил в дом всяких гадюк, ужей, веретениц. Я их не боялся, я ими восхищался. Они у меня страха не вызывали, но завести дома такого питомца лет 20 назад было проблемно.

Спустя годы, зная тайное пристрастие к шипящим (хотя как таковыми их назвать трудно), супруга сделала Андрею ну уж очень экзотический подарок — королевского питона. С него-то все и началось. Андрей открыл ИП.

Вера Соломахо, супруга Андрея:

Они очень привязываются к хозяину. Есть змея, которая, например, любит больше всего меня, есть змея, которая больше воспринимает мужа. Дочку как-то все любят. Моя змея Нюша, когда я ее беру после долгой разлуки, она у меня по щекам прямо ластится.

Конкурентов в деле Соломахо нет: до них в Минске официально змей для фотосессий никто не сдавал. Да собственно как таковой и позиции в налоговой не было. Бизнесмен собирал бумаги полгода. Сегодня на каждую змею у хозяина полный пакет документов. У Нюши, Лорда, Прохора и их собратьев есть даже паспорт. Ежемесячно пять процентов от прибыли Андрей платит государству.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Это 8 домашний экзотический питомец в семье — Виолетта. Весит она около килограмма, и в будущем обязательно вырастет до 1,5 метров. Кстати, долго думала стоит ли брать в руки рептилию, но устоять перед красотой глаз Виолеточки ну уж очень трудно.

Такая рептилия стоит до тысячи долларов, а ведь для каждой еще нужен террариум с подогревом или контейнер, да и корм змееводу обходится в копеечку. Одна замороженная тушка — минус 20 тысяч. К весне в семье ждут пополнение — у морфов редкого окраса брачный период.

Андрей Соломахо, индивидуальный предприниматель:

Питон-альбинос. Это взрослая самочка. Ей уже 5 лет. Дай бог, нам должна весной потомство дать первое. Детки такого окраса будут все, но они будут нести ген альбиноса.

Маленькие змейки станут первыми, разведенными лично индивидуальным предпринимателем — первым в столице с таким нестандартным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.