Белорусские Рождественские чтения: светское и религиозное образование молодежи

Новости Беларуси. Диалог светского с религиозным. Воспитание и образование молодежи стало одной из главных тем Первых Белорусских Рождественских чтений. Более 200 ученых, педагогов, священнослужителей 2 декабря в Минске говорили о семейных ценностях, культуре и роли религии в современном государстве.

С одной стороны, число кружков и воскресных школ в приходах достигает почти 200. С другой, на пути к духовности нам есть еще куда расти.

В этом соборе 6 лет назад она венчалась. Сюда теперь Ольга приходит и со своей дочерью. Вряд ли маленькая Маша знает что-то о литургиях и причастиях, но в том, что вера в Бога поможет ей исполнить самое заветное желание, девочка не сомневается.

Миллион попугаев Маша готова подождать и демонстрирует недетское послушание. Орава может не таких ярких, но пернатых и почти ручных птиц каждый день поджидает ее возле магазина.

Надо сказать, что и в магазине, поводов для расстройства у девочки нет. И это несмотря на Рождественский пост, который в их семье соблюдает мама, и очень старается не есть мясного папа.

Ольга Шумская, аспирант Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Пост он не в еде. Главная задача для поста – это научиться себя держать под контролем. И когда ты понимаешь, что ты можешь себя контролировать в еде, ограничить, например, жирную пищу, то ты понимаешь, что ты можешь с какими-то своими внутренними трудностями справиться.

Для верующих Рождественский пост – это время подготовить себя для встречи встречи с Христом, Богом. Это время строгости к себе, но не к близким. Вспомнить о тех, кого с нами нет, помочь окружающим или даже покормить голубей, то, чему надо уделить особое внимание в эти дни.

Общечеловеческие ценности детям и молодежи православная церковь прививает через знание основ христианской веры. Свыше двух сотен ученых, педагогов, представителей духовно-просветительских организаций и священнослужителей собрались сегодня, 2 декабря, в Минске, чтобы обсудить проблемы воспитания подрастающего поколения, поговорить о семейных ценностях и роли религии в современном государстве.

Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский:

Надо с детьми работать. Надо им прививать защитный иммунитет к тем явлениям, которые сегодня разлагают наше общество и души каждого человека.

Диалог светского и религиозного образования, о налаживании которого речь сегодня шла на Рождественских чтениях, в Беларуси ежедневно поддерживается на государственном уровне. Общая численность кружков и школ воскресного дня в приходах сегодня почти достигает двух сотен. В некоторых школах уже прочно закрепился в расписании факультатив «Основы православной нравственности».

Александр Шембалев, Протоиерей, руководитель отдела образования и катехизации Минской епархии:

Молодые люди, они, как правило, посещают храмы, они крещены в церкви. Они крестят своих детей, они венчаются в храмах. Мало быть крещеным в детстве, но нужно уже в сознательном возрасте понять, что такое крещение, для чего оно нужно человеку, что такое церковь. Для того, чтобы в традицию войти осознанно.

Поиск смысла в церковных богослужений в свое время повлияли и на выбор специальности нашей героини. Религиоведение, первая специальность Ольги, – и на личную жизнь женщины, которая не всегда была такой безоблачной как сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шумская, аспирант Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Церковь, в принципе, помогла спасти наш брак в критических ситуациях. То есть преодолеть кризис семейный.