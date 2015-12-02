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Республиканский слет студенческих отрядов проходит в Минске

02 декабря 2015 17:28
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Новости Беларуси. Молодежный марафон. Минский городской образовательно-оздоровительный центр «Лидер» на два дня объединил представителей студенческих отрядов. Сегодня, 2 декабря, более семидесяти тысяч молодых и амбициозных людей примкнули к этому движению. Ребята делятся опытом с коллегами и строят планы на будущее. В программе предусмотрены обучающие игры и тренинги для развития лидерских качеств.

Командиры и комиссары студенческих отрядов из Беларуси и России пройдут профильное тестирование и посоревнуются в спортивно-творческом этапе республиканского конкурса «Трудовой семестр».

Завтра, 3 декабря, на молодежном форуме в торжественной обстановке объявят лучший студотряд республиканского конкурса «Трудовой семестр 2015», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# БРСМ # общество # Сергей Клишевич

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