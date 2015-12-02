Дед Мороз уже вовсю принимает письма от маленьких белорусов

Новости Беларуси. Свое первое письмо зимнему волшебнику маленькая Софья решила написать самостоятельно. Девочка старательно училась и прилежно себя вела весь уходящий год. Поэтому шансы на подарок от самого настоящего дедушки есть, да еще какие.

Софья Волкова:

Я попросила у Деда Мороза конструктор, потому что люблю собирать разные вещи.

Аккуратно складываем заветное желание в конверт и бегом на почту. Кстати, несмотря на наличие специальных разноцветных почтовых ящиков, отправить письмо можно и с помощью ближайшего синего бокса. Послание сказочному герою точно не пропадет, его доставят в течение 2 дней.

На почте вся корреспонденция проходит через письмосортирующее оборудование. Эта машина четко запрограммирована на конкретные города и улицы. Если координаты указаны верно, письмо направляется дальше. В нашем случае – напрямую к Деду Морозу в Беловежскую пущу, а если нет, то послание ждет еще один трудоемкий процесс.

Анастасия Винчо, СТВ:

Вот все эти письма, авторы которых написали адрес с ошибкой или попросту о нем забыли, как это сегодня сделала наша Софья.

Послания тщательно сортируют по назначению, правда, уже вручную. Каждое послание дойдет до своего адресата, но это займет немного больше времени. Кстати, а вот и письмо нашего ребенка. Оно отправляется прямиком в Брестскую область.

Наталья Федорец, начальник управления маркетинга предприятия почтовой связи:

Оно все равно дойдет адресату. Но, чтобы письмо побыстрее Дед Мороз получил, нужно правильно написать адрес и указать индекс.

На конвертах часто пишут: «Деду Морозу» и во всем мире. Всего два слова, а этого достаточно для доставки письма по точному адресу. Несмотря на огромное количество посланий, например, только в Лапландию приходит более 700 тысяч писем из 192 стран, каждое из них попадает в руки Дедушке Морозу. А у Санты есть даже своя электронная почта. В Америке он и вовсе никуда не скроется. За зимним волшебником можно следить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.