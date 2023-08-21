В Минске рассматривают дело о нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании

Новости Беларуси. Суд по уголовному делу о нападении на посольство Беларуси в Великобритании начался в Минске. Обвиняемые в суд не явились. Рассмотрение проходит в рамках специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо белорусов обвиняются в разжигании социальной вражды и розни, умышленном повреждении имущества, а двое из них – в насилии в отношении должностных лиц, выполнявших служебные обязанности. ЧП произошло в декабре 2021-го в Лондоне. Фигуранты снимали все это на видео, а после выложили его в Сеть.