Прямой эфир

В Минске рассматривают дело о нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании

21 августа 2023 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суд по уголовному делу о нападении на посольство Беларуси в Великобритании начался в Минске. Обвиняемые в суд не явились. Рассмотрение проходит в рамках специального производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске рассматривают дело о нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании-1

Четверо белорусов обвиняются в разжигании социальной вражды и розни, умышленном повреждении имущества, а двое из них – в насилии в отношении должностных лиц, выполнявших служебные обязанности. ЧП произошло в декабре 2021-го в Лондоне. Фигуранты снимали все это на видео, а после выложили его в Сеть.

В Минске рассматривают дело о нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании-4

По материалам дела, будучи в нетрезвом состоянии, члены политизированной мигрантской группировки установили перед посольством Беларуси в Лондоне оскорбительную инсталляцию и забросали фасад здания яйцами. Также злоумышленники напали на сотрудников посольства. Суд проходит в открытом режиме. Показания потерпевших, проживающих в Лондоне, оглашаются в их отсутствие. Об этом поступили соответствующие заявления. Суд признал неявку потерпевших в судебное заседание уважительной.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Межевич: «Нашей задачей является участие в информационном пространстве Украины, но здесь не надо делать резких движений»
21 августа 2023 10:45

Межевич: «Нашей задачей является участие в информационном пространстве Украины, но здесь не надо делать резких движений»

В Минске проведут эксперимент по оплате проезда с 1 сентября
21 августа 2023 10:32

В Минске проведут эксперимент по оплате проезда с 1 сентября

С начала года более 300 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз
21 августа 2023 09:02

С начала года более 300 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз