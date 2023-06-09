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Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?

09 июня 2023 15:28
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В этот теплый летный день мы с семьей решили выбраться в мини-путешествие, отдохнуть от городской суеты. А в мини-путешествии главное удобство и комфорт. В «Марко» мы нашли кроссовки на все случаи жизни и закупились для всей семьи.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-1

Эти кроссовки выполнены на массивной подошве, которая повторяет изгиб стопы, очень удобна в носке. Также здесь устойчивые задники, а благодаря перфорации летом в них совсем не жарко. Детям очень нравятся дизайнерские элементы.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-4

Мне очень нравятся полукеды. Эта удобная и универсальная обувь вне времени. Как бы ни менялись модные тенденции, они были, есть и будут актуальны. Они одинаково классно подойдут абсолютно ко всему: и к рваным джинсам, и шортам, и к спортивному костюму. И даже к элегантному платью-комбинации. Качество исполнения данной обуви вас приятно удивит в лучшую сторону.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-7

Физкульт-привет! Конечно, можно заниматься в спортзале, можно заниматься дома, но на природе гораздо интереснее. Мы с сыном любим поиграть в мяч, девчонки предпочитают что-то менее активное. Но когда дело доходит до спорта, надо двигаться быстрее. Движение – жизнь. Для тренировок и фитнеса лучше всего подойдут легкие и дышащие кроссовки. Важно помнить, формирование стопы у ребенка – это залог здоровья не только его ног, но и позвоночника. Чтобы сильно не нагружать корпус тела, нужно выбирать обувь, у которой подошва с амортизирующими свойствами. Дышащие, сетчатые материалы мембранного типа используются для верха обуви «Марко». Сетка может быть сплетена из нитей хлопка, полиэстера или нейлона. Эти волокна легкие, прочные и износостойкие. Структура материала способствует циркуляции воздуха и обеспечивает максимальный микроклимат внутри обуви. Еще больше легкости и воздухопроницаемости за счет достаточно крупной сетки.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-10

На мне сейчас кроссовки, оснащенные сеточкой, которые создают комфортный микроклимат внутри обуви. Кроссовок существует огромное множество, вашему юному спортсмену будет сложно сделать выбор, но возможно. Уж я-то знаю. В «Марко» представлен широкий ассортимент кроссовок.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-13

Лето, солнце, жара, открытие пляжного сезона. Для таких случаев лучше всего подойдут пантолеты. Они представлены в разнообразных расцветках. Их можно надевать на дачу, в бассейн, на пляж.

Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?-16

Мои мокасины изготовлены из современного высокотехнологичного водонепроницаемого и гигиеничного материала. Особенности подошвы – это легкость, эластичность и упругость. Ходить, заниматься спортом удобно и комфортно. Преимущество этого материала в суперпрочности, он способен поглощать и распределять ударную нагрузку, снижает вес обуви. Приобретая кроссовки, нужно тщательно их осмотреть и примерить, так как высокое качество проявляется в мелочах. Коллекция спортивной обуви Spotter для людей, которые ведут активный образ жизни и хотят выглядеть модно и современно. Не потеряйтесь в разнообразии ассортимента «Марко» и найдите ту самую заветную пару, а может, даже и не одну.

*На правах рекламы. 

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