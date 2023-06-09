Комфорт и качество – это про «Марко». Какую спортивную обувь стоит там купить?

В этот теплый летный день мы с семьей решили выбраться в мини-путешествие, отдохнуть от городской суеты. А в мини-путешествии главное удобство и комфорт. В «Марко» мы нашли кроссовки на все случаи жизни и закупились для всей семьи.

Эти кроссовки выполнены на массивной подошве, которая повторяет изгиб стопы, очень удобна в носке. Также здесь устойчивые задники, а благодаря перфорации летом в них совсем не жарко. Детям очень нравятся дизайнерские элементы.

Мне очень нравятся полукеды. Эта удобная и универсальная обувь вне времени. Как бы ни менялись модные тенденции, они были, есть и будут актуальны. Они одинаково классно подойдут абсолютно ко всему: и к рваным джинсам, и шортам, и к спортивному костюму. И даже к элегантному платью-комбинации. Качество исполнения данной обуви вас приятно удивит в лучшую сторону.

Физкульт-привет! Конечно, можно заниматься в спортзале, можно заниматься дома, но на природе гораздо интереснее. Мы с сыном любим поиграть в мяч, девчонки предпочитают что-то менее активное. Но когда дело доходит до спорта, надо двигаться быстрее. Движение – жизнь. Для тренировок и фитнеса лучше всего подойдут легкие и дышащие кроссовки. Важно помнить, формирование стопы у ребенка – это залог здоровья не только его ног, но и позвоночника. Чтобы сильно не нагружать корпус тела, нужно выбирать обувь, у которой подошва с амортизирующими свойствами. Дышащие, сетчатые материалы мембранного типа используются для верха обуви «Марко». Сетка может быть сплетена из нитей хлопка, полиэстера или нейлона. Эти волокна легкие, прочные и износостойкие. Структура материала способствует циркуляции воздуха и обеспечивает максимальный микроклимат внутри обуви. Еще больше легкости и воздухопроницаемости за счет достаточно крупной сетки.

На мне сейчас кроссовки, оснащенные сеточкой, которые создают комфортный микроклимат внутри обуви. Кроссовок существует огромное множество, вашему юному спортсмену будет сложно сделать выбор, но возможно. Уж я-то знаю. В «Марко» представлен широкий ассортимент кроссовок.

Лето, солнце, жара, открытие пляжного сезона. Для таких случаев лучше всего подойдут пантолеты. Они представлены в разнообразных расцветках. Их можно надевать на дачу, в бассейн, на пляж.