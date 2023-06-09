Можно не только читать, но и рисовать. Какие развивающие книги стоит купить ребёнку?

Екатерина Залесская, автор книг:

Книга «Большой весенний альбом» открывает цикл увлекательно-познавательных книг про времена года. В этой книге вы узнаете не только, как приходит весна в лес, огород, на поле, даже в город, но и познавательные факты, весенние рецепты, мастер-классы, как сделать весенние поделки. А еще в этой книге можно немного потворить, то есть порисовать. В этой книге есть странички, в которых маленький читатель может сохранить и записать свои планы на весну и немного порисовать. А еще с помощью родителей сделать весенние открытки, поделки и другие интересности. В этой книге много рецептов весенних. Например, можно приготовить весенний салат, смузи, пирог, даже испечь жаворонков.

Большой весенний альбом красочно иллюстрирован, поэтому в этой книге можно не только прочитать про интересные факты и увлекательные истории про весну, но и посмотреть интересные фотографии и иллюстрации. Узнать, как встречают весну в разных странах, какие есть традиции празднования весны в Беларуси. «Большой весенний альбом» рассказывает про весну. Конечно, будет большой летний, осенний и зимний альбом.