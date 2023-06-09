Белорус открыл музей камней. Вот какие необычные экземпляры там есть
Просто космос. Сегодня на карте сокровищ музей камней в Большеэйсмонтовской школе Берестовицкого района. В 2005 году его открыл учитель истории и географии, местный энтузиаст – Леонид Колесник. В его ослепительной коллекции минералы, горные породы, палеонтологические находки. Более 600 экспонатов из разных точек земного шара.
Леонид Колесник, создатель музея «Каменная летопись Земли»:
Это калийная поваренная соль, она прожилками такими залегает, научились отделять калийную от каменной. В Солигорске, вот это поселок под Витебском – доломит. Железная руда берестовицкая, есть поля, где с металлоискателем идешь, он пищит непрерывно. Очень редкая окаменелость – два морских ежа.
Когда смотришь на белорусский кремень, еще раз убеждаешься: природа – лучший творец и художник. Фантастические формы поражают. А ведь этот камень хранит воспоминания о первобытных буднях охотников, когда из него делали различные инструменты. В музее можно прикоснуться к дарам из березовского, красносельского и микашевичского карьеров. Леонид Романович видит в них большие перспективы.
Леонид Колесник:
Детям напоминает животных, всегда фантазируют, кого им напоминает. Дважды они никогда не повторятся. Был же такой английский скульптор Генри Мур, который как раз вдохновлялся этими природными формами. Я просто представляю, как в витринах магазинов каких-нибудь брендовых вот такая штука, она же привлечет внимание. Это именно интерьерный камень.
Открываем малахитовую шкатулку. Драгоценные и полудрагоценные камни – магнит. Этот розовый кварц принес нам ледник с Кольского полуострова. За каждым экспонатом своя история и традиция. Так, аметисты с давних времен вручают при назначении епископам. А наши предки верили в особую силу ставролитов.
Леонид Колесник:
По какой-то причине силы земного магнетизма кладут их в форме крестов. Вообще, в старину эти камни почитались. Это магнетит, очень богатая железная руда. Она мажется. У железа же могут быть кристаллы, тоже драгоценный камень магнетита. Это изумруд, он имеет кристаллическую структуру, он очень крупный. Единственный его недостаток – он не прозрачный.
Привет из Ледникового периода. Палеонтологические находки, будь-то отпечатки древовидного папоротника или древние кораллы – гордость музея. Среди раритетов вымершие головоногие моллюски – белемниты. Из-за необычной формы этих хищников в народе называли стрелами Перуна.
Леонид Колесник:
Это моллюск, живший 570 миллионов лет назад на дне моря. А такие покрупнее – это подмосковные. Это предок кальмара. Кстати, геологи их используют для заживления ран. Говорю, что здесь живут два червяка, если им понравилось (дети, которые пришли на экскурсию), они свистят. Если нет, то шипят. Прикладывают к уху и говорят, да, действительно, свистят.
Кругосветка в мире камней, как северное сияние, зарядит и вдохновит. Познавать язык и тайны природы можно бесконечно.