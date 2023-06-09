Белорус открыл музей камней. Вот какие необычные экземпляры там есть

Просто космос. Сегодня на карте сокровищ музей камней в Большеэйсмонтовской школе Берестовицкого района. В 2005 году его открыл учитель истории и географии, местный энтузиаст – Леонид Колесник. В его ослепительной коллекции минералы, горные породы, палеонтологические находки. Более 600 экспонатов из разных точек земного шара.

Леонид Колесник, создатель музея «Каменная летопись Земли»:

Это калийная поваренная соль, она прожилками такими залегает, научились отделять калийную от каменной. В Солигорске, вот это поселок под Витебском – доломит. Железная руда берестовицкая, есть поля, где с металлоискателем идешь, он пищит непрерывно. Очень редкая окаменелость – два морских ежа. Когда смотришь на белорусский кремень, еще раз убеждаешься: природа – лучший творец и художник. Фантастические формы поражают. А ведь этот камень хранит воспоминания о первобытных буднях охотников, когда из него делали различные инструменты. В музее можно прикоснуться к дарам из березовского, красносельского и микашевичского карьеров. Леонид Романович видит в них большие перспективы.

Леонид Колесник:

Детям напоминает животных, всегда фантазируют, кого им напоминает. Дважды они никогда не повторятся. Был же такой английский скульптор Генри Мур, который как раз вдохновлялся этими природными формами. Я просто представляю, как в витринах магазинов каких-нибудь брендовых вот такая штука, она же привлечет внимание. Это именно интерьерный камень.

Открываем малахитовую шкатулку. Драгоценные и полудрагоценные камни – магнит. Этот розовый кварц принес нам ледник с Кольского полуострова. За каждым экспонатом своя история и традиция. Так, аметисты с давних времен вручают при назначении епископам. А наши предки верили в особую силу ставролитов. Леонид Колесник:

По какой-то причине силы земного магнетизма кладут их в форме крестов. Вообще, в старину эти камни почитались. Это магнетит, очень богатая железная руда. Она мажется. У железа же могут быть кристаллы, тоже драгоценный камень магнетита. Это изумруд, он имеет кристаллическую структуру, он очень крупный. Единственный его недостаток – он не прозрачный. Привет из Ледникового периода. Палеонтологические находки, будь-то отпечатки древовидного папоротника или древние кораллы – гордость музея. Среди раритетов вымершие головоногие моллюски – белемниты. Из-за необычной формы этих хищников в народе называли стрелами Перуна.