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«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна

07 августа 2019 08:49
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Несмотря на капризное лето и полегшие зерновые, урожай на Случчине в этом году даже лучше прежнего. И в этом немалую роль играют семейные экипажи.

Наталья Василевич, помощник комбайнера ОАО «ИСЕРНО»:
Идешь, пахнет хлебом, смотришь на тучку, она мне там утенка напоминает, рыбку, еще что-то.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-1

В уборочной Наталья Василевич всегда находит минутку романтики, а все потому, что рядом любимый муж. Шестой сезон на двоих уже принес полтысячи тонн. Помощником комбайнера стала случайно. Теперь с нетерпением ждет лето, чтобы собрать урожай и порадовать внучку. За 15-часовой труд платят достойно.

Сергей Василевич, комбайнер ОАО «ИСЕРНО»:
Не было помощника, думаю: предложу супруге.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-4

Наталья Василевич:
А я пошутила, говорила: «Нет помощника, пойду я к тебе».

Без внимания помощница не оставит ни один колосок. И если что-то пошло не так, вовремя подаст ключ. А вот за руль капитан старается не пускать: с техникой шутки плохи. Свой 14-летний комбайн не променяет ни на какую новинку!

Сергей Василевич:
Я его называю по-простому: куране мое. Когда приду, говорю: «Надо, куране, сегодня отработать, чтобы не было никаких там нюансов». И он, наверное, слушает и понимает меня.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-7

Как-то ехали и потерялись, буря такая была, пошел ливень, мы простояли полчаса, чтобы определиться, где.

Наталья Василевич:
И бывает такое, что камень какой-то лежит, и приходится ножик менять на поле. Берешь молоток и идешь сбиваешь, выбиваешь этот камень.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-10

Братья Антипцевы оказались на поле неслучайно. Отец-комбайнер катал на «Ниве» с самого детства и гены взяли свое. Фамилия братьев гордо звучит в родном совхозе. За 15 сезонов приключалось немало. Но ни полегшие хлеба, ни лесные гости не выбивают команду из колеи.

Владимир Антипцев, помощник комбайнера ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:
И зайцы, и лоси, и косули каждый год видим. Сидят до последнего, потом как ринутся, подковы ловим. Уже вроде лошадей нет, на одном поле уже две подковы поймали.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-13

Андрей Фандюхин, помощник комбайнера ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:
Был интересный случай, когда аист приземлился на высокую пшеницу и не смог взлететь и приходилось выходить из комбайна, подходить. Взял его в руки и выпустил в небо.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-16

Среди многочисленных подарков у Александра президентское авто за ударный 2002. Когда ценят по достоинству, гектары идут по накатанной. Вот и коллег-комбайнеров, братьев Фандюхиных, недавно одарили кофеварками. Теперь вставать с жаворонками будет куда приятнее!

Михаил Фандюхин, комбайнер ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:
Дома что-то обговорили, уже знаем, что, допустим, надо починить. Кто, может, пораньше пошел, это тоже свой плюс.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-19

В целях – прийти к трем тысячам и оставить в закромах больше зерна, а победа не главное.

Александр Антипцев, комбайнер ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:
Мы сильно так на конкуренции не зациклены, мы просто жнем для себя и все.

«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна-22

Андрей Фандюхин:
В удовольствие. Если ты выполняешь, как положено, успех будет!

Урожай – дело команды!

# Профессии # общество # Наталья Василевич # Сергей Василевич # Владимир Антипцев # Андрей Фандюхин # Михаил Фандюхин # Александр Антипцев # Фотофакт # общество

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