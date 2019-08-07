«Комбайн я называю по-простому: куранё моё». Как работают семейные экипажи на уборке зерна

Анастасия Макеева, корреспондент:

Несмотря на капризное лето и полегшие зерновые, урожай на Случчине в этом году даже лучше прежнего. И в этом немалую роль играют семейные экипажи. Наталья Василевич, помощник комбайнера ОАО «ИСЕРНО»:

Идешь, пахнет хлебом, смотришь на тучку, она мне там утенка напоминает, рыбку, еще что-то.

В уборочной Наталья Василевич всегда находит минутку романтики, а все потому, что рядом любимый муж. Шестой сезон на двоих уже принес полтысячи тонн. Помощником комбайнера стала случайно. Теперь с нетерпением ждет лето, чтобы собрать урожай и порадовать внучку. За 15-часовой труд платят достойно. Сергей Василевич, комбайнер ОАО «ИСЕРНО»:

Не было помощника, думаю: предложу супруге.

Наталья Василевич:

А я пошутила, говорила: «Нет помощника, пойду я к тебе». Без внимания помощница не оставит ни один колосок. И если что-то пошло не так, вовремя подаст ключ. А вот за руль капитан старается не пускать: с техникой шутки плохи. Свой 14-летний комбайн не променяет ни на какую новинку! Сергей Василевич:

Я его называю по-простому: куране мое. Когда приду, говорю: «Надо, куране, сегодня отработать, чтобы не было никаких там нюансов». И он, наверное, слушает и понимает меня.

Как-то ехали и потерялись, буря такая была, пошел ливень, мы простояли полчаса, чтобы определиться, где. Наталья Василевич:

И бывает такое, что камень какой-то лежит, и приходится ножик менять на поле. Берешь молоток и идешь сбиваешь, выбиваешь этот камень.

Братья Антипцевы оказались на поле неслучайно. Отец-комбайнер катал на «Ниве» с самого детства и гены взяли свое. Фамилия братьев гордо звучит в родном совхозе. За 15 сезонов приключалось немало. Но ни полегшие хлеба, ни лесные гости не выбивают команду из колеи. Владимир Антипцев, помощник комбайнера ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

И зайцы, и лоси, и косули каждый год видим. Сидят до последнего, потом как ринутся, подковы ловим. Уже вроде лошадей нет, на одном поле уже две подковы поймали.

Андрей Фандюхин, помощник комбайнера ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Был интересный случай, когда аист приземлился на высокую пшеницу и не смог взлететь и приходилось выходить из комбайна, подходить. Взял его в руки и выпустил в небо.

Среди многочисленных подарков у Александра президентское авто за ударный 2002. Когда ценят по достоинству, гектары идут по накатанной. Вот и коллег-комбайнеров, братьев Фандюхиных, недавно одарили кофеварками. Теперь вставать с жаворонками будет куда приятнее! Михаил Фандюхин, комбайнер ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Дома что-то обговорили, уже знаем, что, допустим, надо починить. Кто, может, пораньше пошел, это тоже свой плюс.

В целях – прийти к трем тысячам и оставить в закромах больше зерна, а победа – не главное. Александр Антипцев, комбайнер ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Мы сильно так на конкуренции не зациклены, мы просто жнем для себя и все.