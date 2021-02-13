Прямой эфир

Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем

13 февраля 2021 00:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. 

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: 
Президент 11 февраля затронул тему российских военных баз. Вопрос от обывателя: не повлечет ли, предположим, отсутствие нейтралитета у нас в Конституции за собой появление здесь военных баз? И насколько нам это необходимо? 

Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем-1

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований: 
Давайте говорить так: те две военные базы, которые сегодня находятся, работают только в интересах России. Они работают в интересах региональной группировки войск в том числе, потом, значит, и в интересах Беларуси. Нам тоже нужны эти базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем. Будут на нашей территории базы или нет когда-нибудь, сейчас говорить невозможно, потому что это будет зависеть от военно-политической обстановки. Если войска НАТО – многонациональной группировки, США конкретно (без НАТО даже) будут стоять возле наших границ в районе Бреста, Гродно, то наверняка придется нам тоже усиливаться. Но сейчас об этом речи не идет. 

Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем-4

Читайте также:

Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады

Профессор Народного университета Китая: «Сплочённость, единство для Беларуси сейчас очень важно»

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться

# Всебелорусское народное собрание # общество # Кирилл Казаков # Андрей Чернобай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться
13 февраля 2021 00:05

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их
12 февраля 2021 23:55

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их

Что делать, чтобы партия не стала карманной, и каким буфером может стать ВНС? Мнение Андрея Ланкина
12 февраля 2021 23:48

Что делать, чтобы партия не стала карманной, и каким буфером может стать ВНС? Мнение Андрея Ланкина