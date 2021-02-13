Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент 11 февраля затронул тему российских военных баз. Вопрос от обывателя: не повлечет ли, предположим, отсутствие нейтралитета у нас в Конституции за собой появление здесь военных баз? И насколько нам это необходимо?