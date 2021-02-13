Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент 11 февраля затронул тему российских военных баз. Вопрос от обывателя: не повлечет ли, предположим, отсутствие нейтралитета у нас в Конституции за собой появление здесь военных баз? И насколько нам это необходимо?
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Давайте говорить так: те две военные базы, которые сегодня находятся, работают только в интересах России. Они работают в интересах региональной группировки войск в том числе, потом, значит, и в интересах Беларуси. Нам тоже нужны эти базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем. Будут на нашей территории базы или нет когда-нибудь, сейчас говорить невозможно, потому что это будет зависеть от военно-политической обстановки. Если войска НАТО – многонациональной группировки, США конкретно (без НАТО даже) будут стоять возле наших границ в районе Бреста, Гродно, то наверняка придется нам тоже усиливаться. Но сейчас об этом речи не идет.