По всей Беларуси проходят «Диалоги поколений» к 105-летию ВЛКСМ

Новости Беларуси. «Диалог поколений», посвященный 105-летию комсомола. Сегодня, 25 октября, в Минске обсуждают вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи, сохранения преемственности поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего участники встречи возложили цветы к мемориальному знаку на месте казни входящих в Минское коммунистическое подполье в годы войны. Также в ряды БРСМ приняли новобранцев: школьников, которые попрощались с пионерским галстуком и студентов столичных вузов. После торжественной церемонии приступили к диалогу, обсудив перспективы развития самой массовой молодежной организации Беларуси. Онлайн к главной студии в Минске подключились регионы.

Владислав Краско, учащийся гимназии № 16 Минска: Я чувствую гордость, радость и такие положительные эмоции переполняют меня, появляется вдохновение на хорошие поступки и гордость перед родственниками за то, что я вступил в БРСМ.

Виктория Рябыхова, учащаяся гимназии № 16 Минска: Люди, которые являлись комсомольцами в прошлом, все это вызывает у меня гордость за своих предков, потому что они внесли огромный вклад в развитие нашей страны. Я очень уважаю этих людей и хочу, чтобы как можно больше детей следовали по стопам своих предков и развивали нашу страну к лучшему.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

То, что сегодня комсомол в Республике Беларусь, сам термин, понятие и праздник отмечаются на таком высоком уровне – это личная заслуга руководства нашей страны. И, конечно, это ощущают молодые люди. И сегодня этому празднику посвящается очень много мероприятий.

Отметим, что «Диалоги поколений» проходят в эти дни по всей стране. Их посвятили объявленной в честь юбилея ВЛКСМ Комсомольской неделе.