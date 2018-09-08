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Лыжероллерная эстафета с участием Президента, мастер-классы от олимпийцев и десятки площадок: анонс спортивных мероприятий 8 сентября

08 сентября 2018 08:23
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Новости Беларуси. Программа предстоящего празднования Дня города насыщена спортивными мероприятиями: звездная регата, массовый забег на роликах, силовой экстрим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие спортивные мероприятия пройдут в столице в День города? Рассказывают организаторы праздника

Лыжероллерная эстафета с участием Президента, мастер-классы от олимпийцев и десятки площадок: анонс спортивных мероприятий 8 сентября-1

Только вокруг Дворца спорта сегодня, 8 сентября, развернется с десяток спортивных площадок. Первыми стартуют участники лыжероллерной эстафеты. Знаменитые спортсмены, неравнодушные к здоровому образу жизни минчане, представители силовых структур, госорганов. Ожидается, что в эстафете примет участие и глава государства.

Разнообразная программа не оставит равнодушными поклонников самых разных видов спорта – от шахмат до волейбола. Кроме того, на празднике можно будет встретить своих спортивных кумиров и взять у них автограф, а также побывать на мастер-классах наших олимпийцев.

Лыжероллерная эстафета с участием Президента, мастер-классы от олимпийцев и десятки площадок: анонс спортивных мероприятий 8 сентября-4

Лыжероллерная эстафета с участием Президента, мастер-классы от олимпийцев и десятки площадок: анонс спортивных мероприятий 8 сентября-6

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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