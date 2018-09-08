Лыжероллерная эстафета с участием Президента, мастер-классы от олимпийцев и десятки площадок: анонс спортивных мероприятий 8 сентября

Только вокруг Дворца спорта сегодня, 8 сентября, развернется с десяток спортивных площадок. Первыми стартуют участники лыжероллерной эстафеты. Знаменитые спортсмены, неравнодушные к здоровому образу жизни минчане, представители силовых структур, госорганов. Ожидается, что в эстафете примет участие и глава государства.

Разнообразная программа не оставит равнодушными поклонников самых разных видов спорта – от шахмат до волейбола. Кроме того, на празднике можно будет встретить своих спортивных кумиров и взять у них автограф, а также побывать на мастер-классах наших олимпийцев.