Команда Easy Crew представит Беларусь на танцевальном турнире в Америке. Хореограф рассказал о подготовке к чемпионату

Этот танцевальный год ля всех поклонников хип-хопа, джаз-фанка, вога, дэнс-хола стартовал драйвово, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. В ДК МАЗ впервые состоялся республиканский танцевальный конкурс современной хореографии Emoji Project, в котором судьи из Беларуси и России оценивали юных и взрослых танцоров дистанционно – на экране при помощи значков эмодзи. Танцевальный батл превратился в настоящее шоу, а эмоции просто зашкаливали. Наибольшее число наград собрал столичный центр хореографии. Как ребятам удалось покорить танцевальные вершины в нашей республике?

Элина Крупская, член оргкомитета конкурса Global Weekend:

Оргкомитетом Global Weekend было принято решение пригласить центр сделать открытие, так как они участвуют во всех наших чемпионатах – это Global Weekend, самый большой, который проходит в «Чижовка-Арене». Недавно у нас состоялся новый чемпионат Emoji с уникальной системой оценки, где дети получали эмоции, и концертные составы Лесова забрали все главные призы. Руководитель центра современной хореографии Евгений Лесов сразу же раскрывает секрет успеха.

Евгений Лесов, руководитель центра современной хореографии:

Есть какие-то цели и у меня как хореографа, и у детей. В первую очередь, понятно, это победа. Как говорят, мы идем не за победой, а за участием. Нет, кто так ходит? Это не интересно. Хочется всегда победить, показать, проявить себя. И дети работают только для того, чтобы побеждать. Но не все так просто. Ведь за яркими номерами, как правило, стоят многочасовые тренировки и сложные акробатические трюки. Евгений Лесов:

У них тренировки по 10 часов в неделю, включая акробатику, гимнастику, хореографию. На этих тренировках мы изучаем и сложные акробатические элементы, и включаем их в танцы, если это нужно, возможно, интересно.

Как найти общий язык с подростками? Тут у хореографа свои педагогические лайфхаки. Евгений Лесов:

Процесс обучения. Как себя вести, как дружить, поведение на конкурсах, в залах. Мы очень много разговариваем, мотивационные речи постоянные, для чего это, почему. Они это сами понимают. Я их очень редко хвалю. Хоть я ими и горжусь, но я их хвалю, может, раз в полгода или год. Как получается. И если хвалю, то уже хвалю. И есть за что. Но главные танцевальные состязания года еще впереди – в середине марта всех любителей уличных танцев ждет самый масштабный проект Global Weekend.

Евгений Лесов:

Участвуем мы в этих турнирах с 2018 года. Ежегодно на всех мероприятиях практически, то есть и Global, и Emoji, и Like. Там хорошая конкуренция, приезжают танцоры со всех городов, и интересно с ними посоревноваться. Дети любят соревновательный процесс. И любят соревноваться не с обычными танцорами, обычными детьми, которые ходят два раза в неделю для себя, а с теми, которые стремятся к чему-то. Еще один важный этап – Республиканский чемпионат Беларуси по уличным танцам. Его победители уже смогут представлять нашу страну на всемирном батле, который пройдет в Соединенных Штатах. Что же, самое время познакомиться с претендентами на участие поближе.

Евгений Лесов:

Эти ребята – это команда Easy Crew. Они сформировались два года назад. Сначала у них был маленький состав, 11 человек. В этом году у них 19 человек в команде, и мы уже с первой постановкой сходили на турнир, забрали гран-при. Это было в воскресенье, а в субботу они забрали Best сrew. То есть лучшая команд по хип-хоп индустрии. Девчонки с характером – вот что можно сказать об Easy Crew. Оно и понятно, ведь, чтобы попасть в концертный состав, мало обладать талантом – нужна еще и харизма. Евгений Лесов:

В этот коллектив сложно попасть, потому что идет очень жесткий отбор. Во-первых, кастинг. То есть ты приходишь, учишь хореографию, слушаешь музыку и танцуешь. Если ты подходишь, то пробуешь. Если в течение первых двух месяцев ты не тянешь хореографию, мы прощаемся с таким танцором.

Вот такие недетские правила действуют в центре современной хореографии. Ведь у этой «звездной» команды большие амбиции. Евгений Лесов:

Америка у нас в августе, и мы уже начали к ней серьезную подготовку. 59 стран, из каждой страны по три команды. Туда уже приедут лучшие из лучших. Вот туда мы едем для заряда. Понятно, дети хотят поучаствовать, занять хорошее место. Понятно, что нужно к чему-то стремиться, нужно понять, куда мы едем, они еще не совсем понимают, не знают, какой там уровень. Мы очень часто смотрим видео конкурентов, насколько они сильные, крутые. Я им показываю и говорю: вот, ребята, с кем вам соревноваться. У них рты открытые, и они понимают, куда им предстоит ехать. Но я думаю, что в любом случае это как большой шаг, большая мотивация им на будущее. Настя танцует с шести. За 12 лет в движении девушка перепробовала самые разные направления.

Анастасия Макатун:

Меня родители отдали на бальные танцы. Придя к Жене на хип-хоп, я поняла, что бальные – это, конечно, чудесное, замечательное, невероятное направление, но меня прям тянет. Когда я слышу музыку, хип-хоп, меня уносит в это направление. Меня безумно затягивает афро. Люблю чисто ноги. Хаус безумно нравится. Но чувствую, что хип-хоп – это мое, очень отзывается в сердце. Я безумно чувствую это направление. Не просто «да, музыка прикольная», а чувствуется, хочется идти, танцевать. Ксения пришла в хореографическую студию случайно. Но нашла себя в танце.

Ксения Осипчик:

Больше всего мне нравится хип-хоп, джаз-фанк, немножко вог. Но это так, совсем в глубине. В основном я очень люблю танцевать именно в команде, потому что мы совмещаем все стили. Все вместе – это замечательно, невероятно. Показать высший класс на самой престижной мировой площадке – теперь главный челлендж. И он стоит всех усилий.

Ксения Осипчик:

Сначала, когда я пришла на танцы, цели не было. Я просто очень хотела заниматься. Но после того, как я вступила в эту команду, у меня появилась цель – это Америка. Надо работать, и хочется работать 24/7, не выходить из этого зала, чтобы хотя бы стать призерами в Америке, потому что там очень сильные команды. Анастасия Макатун:

Выходя на мировую арену, это не просто так. Быть там, участвовать в подобном мероприятии – это прям вау. Но страшно. И когда ты знаешь масштабы, сколько тебе надо работать, немножко подкашиваются коленки. Но когда рядом Женя, вокруг люди, которые тоже этим заряжены, хотят участвовать, выходить на уровень, в моменты. Когда ты плохо себя чувствуешь, это заряжает. Ладно, хоть мне плохо, мы все равно будем работать и расти.