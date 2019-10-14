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Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

14 октября 2019 18:45
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Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них те, кто только получил новый статус есть и те, кто уже воспитывает трех и более детей.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-1

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-3

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-5

Организаторы подготовили выставки, фотоколлажи, музыкальные и творческие площадки. Особый интерес вызвал конкурс, где молодые мамы смогли показать свой креатив: они превратили коляски-джипы в необычный транспорт.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-8



Иван Маркевич, заместитель начальника Миноблисполкома:
Мама – это гордость нации. Мама является продолжательницей рода и жизни на земле. Мы не случайно выбрали город Молодечно и здесь второй год уже проводим праздник. Это в знак благодарности нашим мамам за их труд, любовь и заботу.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-10



Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт. Со сцены в адрес матерей звучали теплые слова.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-12

В торжественной обстановке также наградили женщин, дети которых внесли значительный вклад в развитие страны и громко заявляют о себе на национальных и международных уровнях.

Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери-15

# Брак и семья # общество # Иван Маркевич # Фотофакт

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