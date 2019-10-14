Коляска-комбайн, коляска-лукошко, коляска-капуста: в Молодечно праздновали День матери

Новости Беларуси. Около 500 женщин собрал праздник по случаю Дня матери в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них те, кто только получил новый статус есть и те, кто уже воспитывает трех и более детей.

Организаторы подготовили выставки, фотоколлажи, музыкальные и творческие площадки. Особый интерес вызвал конкурс, где молодые мамы смогли показать свой креатив: они превратили коляски-джипы в необычный транспорт.





Иван Маркевич, заместитель начальника Миноблисполкома:

Мама – это гордость нации. Мама является продолжательницей рода и жизни на земле. Мы не случайно выбрали город Молодечно и здесь второй год уже проводим праздник. Это в знак благодарности нашим мамам за их труд, любовь и заботу.





Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт. Со сцены в адрес матерей звучали теплые слова.