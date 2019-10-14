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Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

14 октября 2019 18:31
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Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске-1

Слова признательности прозвучали от руководства города. Награды матерям вручил мэр столицы Анатолий Сивак.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске-4



Елена Кот, многодетная мать:
Я очень рада, что в нашей стране уважительное отношение к женщине-матери. Мы с мужем стараемся, чтобы наши дети были воспитанные, образованные, сопереживающие, патриоты.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске-6

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня более 15 600 многодетных мам и в их семьях воспитывается около 50 тысяч детей. Многодетные мамы это мамы, которые демонстрируют совмещение и материнских обязанностей, и профессиональную карьеру.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске-9

Многодетных мам в столице с каждым годом становится больше. Этому способствуют, в том числе, программы по социальной защите семей, охране материнства и детства.

Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске-12

Для государственной политики такая поддержка – приоритет. Ведь своим примером мамы показывают, что самое важное для человека – его семья, а главная ценность – жизнь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Жанна Романович # Елена Кот # Фотофакт

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