Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Слова признательности прозвучали от руководства города. Награды матерям вручил мэр столицы Анатолий Сивак.





Елена Кот, многодетная мать:

Я очень рада, что в нашей стране уважительное отношение к женщине-матери. Мы с мужем стараемся, чтобы наши дети были воспитанные, образованные, сопереживающие, патриоты.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня более 15 600 многодетных мам и в их семьях воспитывается около 50 тысяч детей. Многодетные мамы – это мамы, которые демонстрируют совмещение и материнских обязанностей, и профессиональную карьеру.

Многодетных мам в столице с каждым годом становится больше. Этому способствуют, в том числе, программы по социальной защите семей, охране материнства и детства.