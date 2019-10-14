Торжественная церемония вручения ордена Матери 16 многодетным матерям прошла в Минске

Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Благодарность тем, кто дарит жизнь. 16 многодетным мамам столицы 14 октября вручили ордена Матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Слова признательности прозвучали от руководства города. Награды матерям вручил мэр столицы Анатолий Сивак.
Елена Кот, многодетная мать:
Я очень рада, что в нашей стране уважительное отношение к женщине-матери. Мы с мужем стараемся, чтобы наши дети были воспитанные, образованные, сопереживающие, патриоты.
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня более 15 600 многодетных мам и в их семьях воспитывается около 50 тысяч детей. Многодетные мамы – это мамы, которые демонстрируют совмещение и материнских обязанностей, и профессиональную карьеру.
Многодетных мам в столице с каждым годом становится больше. Этому способствуют, в том числе, программы по социальной защите семей, охране материнства и детства.
Для государственной политики такая поддержка – приоритет. Ведь своим примером мамы показывают, что самое важное для человека – его семья, а главная ценность – жизнь.