Коложа: реставрация и загадки святыни

Новости Беларуси. Операция по спасению Коложской церкви ХІІ века становится проектом, объединяющим поколения. Храм считается не только одним из древнейших сооружений, но и таинственнейшим из существующих. Ученые никак не могут разгадать значения символов на плинфе здания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну а строителям предстоит решить более насущную задачу: как сохранить аварийную стену? Никаких чертежей не осталось. А тут еще результаты исследования фундамента оказались самыми неожиданными для экспертов.