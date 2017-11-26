Видеофакт: как реконструировали сражение на Березине 1812 года
Новости Беларуси. Воссозданный эпизод Отечественной войны 1812 года стал украшением этого воскресного дня. Так 26 ноября под Борисовом отметили 205-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Там французский полководец потерял большую половину войска. На реконструкции впервые показали воинские реликвии 1812 года – солдатский складень и орла-навершие. Им украшали знамена французов. Захват его противником считался жутким позором. Именно поэтому большую часть полотнищ Наполеон, отступая, приказал уничтожить. Вот тогда-то появилась фраза «взять орла».
Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Бессмертные строки «Бородино» как нельзя лучше описывают реконструкцию сражения на реке Березина – знаковое историческое событие и ключевую битву эпохи Ампир – благородных войн.
Алексей Волков, СТВ:
Тогда, 205 лет назад, армию Наполеона на этих просторах ждал разгром. Настолько оглушительный, что во французском языке даже появилось слово Berezina – крушение всех надежд.
Каждая пуговица на мундире, сабли и даже боевые крики – все воссоздано с филигранной точностью. Поле битвы собрало участников исторических клубов из семи стран – в том числе и Франции. Кавалерийские набеги, отчаянные схватки пехотинцев, взрывы гаубичных снарядов – суровая поэзия битвы языком военного спектакля.
Алексей Гурский, организатор «Березина-2017»:
Все аутентично. Мундиры шитые по технологиям того времни. Оружие.
Анна Женете, депутат Национальной ассамблеи Франции:
Я очень впечатлена тем чувством братства, которое царило на поле. Мы помним, что в эту войну белорусы пострадали, и очень здорово, что сегодня мы можем наблюдать за таким значимым событием именно на белорусской земле. Ведь общая история помогает строить планы на совместное будущее.
Масштаб реконструкции поражает: около полутысячи человек, сотни снарядов и мушкетов, ощущение, что последний раз так жарко на Березине было как раз в том 1812 году.
В сражении поучаствовало и 120 лошадей. Отрепетирован каждый маневр. На подготовку участники баталии потратили уйму времени. Даже за несколько дней до битвы – последние штрихи.
Евгений Громыко, участник конно-спортивного исторического клуба:
В первую очередь лошадь надо почистить. От головы до ног. Чтобы она была красивая и блестящая, как на парад. Это единение с историей. До того, как я пришел в реконструкцию, историей не интересовался. Никаким образом. А здесь ты хочешь-не хочешь, начинаешь узнавать о прошлом своей страны, прошлом нашего народа.
Эпоха последней красивой войны – время, когда каждого кавалериста и гренадера готовили очень скрупулезно. В наши дни подготовка реконструкторов также занимает годы. Но участники битвы уверены: это не маскарад, а настоящий манифест – любой войне – место в истории, а не настоящем.