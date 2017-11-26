Видеофакт: как реконструировали сражение на Березине 1812 года

Новости Беларуси. Воссозданный эпизод Отечественной войны 1812 года стал украшением этого воскресного дня. Так 26 ноября под Борисовом отметили 205-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там французский полководец потерял большую половину войска. На реконструкции впервые показали воинские реликвии 1812 года – солдатский складень и орла-навершие. Им украшали знамена французов. Захват его противником считался жутким позором. Именно поэтому большую часть полотнищ Наполеон, отступая, приказал уничтожить. Вот тогда-то появилась фраза «взять орла». Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Бессмертные строки «Бородино» как нельзя лучше описывают реконструкцию сражения на реке Березина – знаковое историческое событие и ключевую битву эпохи Ампир – благородных войн.

Алексей Волков, СТВ:

Тогда, 205 лет назад, армию Наполеона на этих просторах ждал разгром. Настолько оглушительный, что во французском языке даже появилось слово Berezina – крушение всех надежд. Каждая пуговица на мундире, сабли и даже боевые крики – все воссоздано с филигранной точностью. Поле битвы собрало участников исторических клубов из семи стран – в том числе и Франции. Кавалерийские набеги, отчаянные схватки пехотинцев, взрывы гаубичных снарядов – суровая поэзия битвы языком военного спектакля.

Алексей Гурский, организатор «Березина-2017»:

Все аутентично. Мундиры шитые по технологиям того времни. Оружие.

Анна Женете, депутат Национальной ассамблеи Франции:

Я очень впечатлена тем чувством братства, которое царило на поле. Мы помним, что в эту войну белорусы пострадали, и очень здорово, что сегодня мы можем наблюдать за таким значимым событием именно на белорусской земле. Ведь общая история помогает строить планы на совместное будущее.

Масштаб реконструкции поражает: около полутысячи человек, сотни снарядов и мушкетов, ощущение, что последний раз так жарко на Березине было как раз в том 1812 году.

В сражении поучаствовало и 120 лошадей. Отрепетирован каждый маневр. На подготовку участники баталии потратили уйму времени. Даже за несколько дней до битвы – последние штрихи.