«У нас такого жилья не было»: военнослужащие в Заслоново получили ключи от квартир

Пятиэтажка десять лет находилась на консервации и нуждалась в капитальном ремонте. Так, в ходе реконструкции отремонтировали кровлю, фасады здания, подъезды, заменили инженерные системы, а также окна, двери, сантехнику. На это ушло более двух миллионов рублей.

Анжелика Маркина, начальник хранилища продовольственного склада в/ч 71327: Очень теплое жилье. Дети рады, они выбрали себе по комнате. Думаю, для каждого военного это очень важно – иметь собственную квартиру. Проживать не в общежитии, не съемное жилье иметь. Это очень важно.

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны Беларуси по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У нас такого жилья не было. Мы начинали лейтенантами службу с общежитий. И, конечно, если бы у меня, лейтенанта, было такое жилье – это было бы прекрасно. Но руководство Министерства обороны делает все, чтобы у каждого военнослужащего было такое жилье, так как основная, приоритетная задача в социальном обеспечении плана.

На сегодня в Заслоново полностью отреставрировали общежитие, детский сад, продолжаются работы в школе. В планах реконструировать еще один пятиэтажный дом для военнослужащих.