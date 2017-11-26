ФПБ подвела итоги работы: в 2017 году сделали больше, чем запланировали

Новости Беларуси. В 2017 году сделали больше, чем запланировали. Федерация профсоюзов подвела итоги работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преуспеть удалось во многом благодаря сотрудничеству с белорусским Республиканским союзом молодежи и общественным объединением ветеранов. Вместе отдыхать в санатории – у этой пары добрая традиция. Уже 10 лет они собирают один чемодан на двоих. Разница только в деньгах. Муж платит полную стоимость, Анна Адамовна – гораздо меньше. 23 года она трудилась на крупном предприятии электросвязи. Столько же состояла в профсоюзе. Он, в свое время, помогал с путевками в детские лагеря. Теперь пришло время отдыхать самой.

Анна Звягова:

На путевку я получила скидку 25%. По возвращению из санатория обратный талон предоставляю в организацию профсоюзную свою, и там мне тоже еще возвратят. Профсоюз нас, пенсионеров, не забывает. К праздникам, к Новому году переводы присылает. К Дню пожилых людей. Социальная поддержка работников, вышедших на пенсию, – одно из основных направлений профсоюзов. Кроме помощи в оплате путевок, бывшие работники получают адресные выплаты и подарки к праздникам.

Александр Курчицкий, председатель профсоюзного комитета предприятия по производству строительных материалов:

Начиная с того момента, когда человек покидает предприятие, у нас первое, что предусмотрено, это выходное пособие полторы минимальные заработные платы за каждый отработанный год работы, то есть человек уже уходит с какой-то материальной поддержкой на заслуженный отдых. В 2015 году Федерация профсоюзов, Белорусское общественное объединение ветеранов и Белорусский республиканский союз молодежи подписали трехстороннее соглашение. Совместными усилиями социальную поддержку удалось вывести на новый уровень. Ветеранам и одиноким пожилым людям теперь помогают с заготовкой продуктов на зиму, если необходимо – уборкой приусадебного участка.