Китайские военные посетили НИИ Вооружённых Сил Беларуси

Представители Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая посетили Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Беларуси. Гостей ознакомили с деятельностью учреждения, организовали для них выставку основных результатов исследований. Институт относительно молодая организация. В 2022 году отметил 20-летие. Однако и этого времени оказалось достаточно, чтобы стать востребованным не только внутри страны (ежегодно количество заказов на научные исследования от органов военного управления растет), но и за рубежом.

Руслан Грушко, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси:

Сама по себе наука не имеет границ. Нам важно обмениваться теми мыслями, тем опытом, теми знаниями, которые существуют у нас. Посмотреть, что думают по наиболее злободневным вопросам международной повестки дня китайские коллеги. Что они думают, как развивается их наука, в каком направлении. Именно в обмене этого опыта и происходит развитие, поступательное движение вперед. Поэтому сейчас мы осуществляем, можно сказать, плановую работу по международному сотрудничеству с нашими китайскими партнерами.

Участники встречи обменялись опытом в области образования и науки, обсудили перспективы взаимодействия. От того, насколько теория военной науки соответствует национальным интересам государства, учитывает современные вызовы и угрозы, зависит не только эффективность применения войск в боевых условиях, но и в целом развитие и строительство Вооруженных Сил.